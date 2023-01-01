قرد أخضر هارب يعض ثلاثة أشخاص في إقليم خاباروفسك

أفادت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية بأن ثلاثة أشخاص تعرضوا للعض من قرد أخضر هارب من أصحابه في إقليم خاباروفسك، ولا يزال البحث عنه جاريا دون جدوى.
وشوهد الحيوان وهو يتجول في الأرجاء، وكل من يحاول مداعبته ينتهي به الأمر بالتعرض للعض. وبذلك اضطر ثلاثة من ضحايا القرد لتلقي حقن ضد الإصابة بداء الكلب.
والمتخصصون عن القرد في الشوارع. ويخشى السكان المحليون من التعرض للهجوم، عندما يبدأ بالبحث عن الطعام.
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