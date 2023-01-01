قرح الفم: الأسباب وطرق العلاج والوقاية

قرحة الفم مؤلمة تظهر عادة داخل فمك، عند قاعدة اللثة، و في حين أنها ليست معدية، فهي غير مريحة، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بها، ومنها تناول الأطعمة الحمضية أو التعرض للتوتر، ووفقا لموقع healthshots نتعرف على كل ما يخص قروح الفم .
هناك بعض خصائص القرحة التي يمكن أن تساعدك في تحديد التشخيص، ووفقا لدراسة نشرتها المعاهد الوطنية للصحة ، فإن القرحة تكون بيضاء أو صفراء وصغيرة الحجم، وتشكل منطقة حمراء في الفم مؤلمة للغاية، كما أنها تؤدي إلى الإحساس بالوخز، والألم الشديد، يشير التقرير إلى أن آفة القروح ليست معدية، في حين أن الألم يستغرق حوالي أسبوع إلى 10 أيام ليهدأ، سيتم عودة المنطقة المصابة إلى وضعها الطبيعي في حوالي ثلاثة أسابيع، وهذا هو مقدار الوقت الذي تستغرقه قرحة القرحة للشفاء تمامًا.
أسباب الإصابة بقرحة المعدة
بعض عادات نمط الحياة يمكن أن تؤدي إلى ظهور آفة القروح:
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