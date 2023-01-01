قرار صادم من الزمالك بشأن مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي



حسين لبيب حسين لبيب



هدد مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بعدم المشاركة في بطولة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، حال عدم مشاركة الزمالك في بطولة الكونفدرالية في نسخته القادمة.



وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير" مجلس إدارة الزمالك يفكر في عدم لعب مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي حال عدم المشاركة في بطولة الكونفدرالية القادمة "



وكان نادي الزمالك، قد حصد لقب مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي، بينما حصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي.