قرارات عاجلة من التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

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قررت زارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يبدأ اليوم الأحد، عملية مدخلي البيانات في كنترول الثانوية العامة المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، في العمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.



واستعد كنترول الثانوية العامة المركزي بمدينة السادس من أكتوبر لاستقبال أوراق إجابة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه اليوم الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكتروني .



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لنظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 .

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ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر أن يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس النظام الذي تم تطبيقه العام الماضي، حيث سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 (البابل شيت) إلكترونياً .وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أيضا أن يتم تصحيح إجابات الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لإثنين من المعلمين “عبر التابلت” الخاص بالمعلم ، مشددا على أنه في حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة ، سوف يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا .كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 علي خطوات الإجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن هناك لجنة من الخبراء ستراجع نموذج الاجابة قبل بدء تصحيح كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2024.وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لو ثبت وجود أي نقاط خلافية في من امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتم مراعاتها في التصحيح منعا لظلم الطلاب.جدول امتحانات الثانوية العامة 2024السبت 22 يونيو : اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهراالثلاثاء 25 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحاالسبت 29 يونيو : الفيزياء لطلاب علمي + التاريخ لطلاب ادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهراالثلاثاء 2 يوليو : اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهراالسبت 6 يوليو : الكيمياء لطلاب علمي + الجغرافيا لطلاب ادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهراالاربعاء 10 يوليو : الجيولوجيا لطلاب علمي علوم من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة من 9 صباحا لـ 11 صباحا + علم النفس لطلاب ادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهراالسبت 12 يوليو : التفاضل والتكامل من 9 صباحا لـ 11 صباحاالاربعاء 17 يوليو : الاحياء لطلاب علمي علوم من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لطلاب علمي رياضة من 9 صباحا لـ 11 صباحا + الفلسفة لطلاب ادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهراالسبت 20 يوليو : الديناميكا لطلاب علمي رياضة من 9 صباحا لـ 11 صباحا