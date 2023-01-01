قرارات حاسمة من جوميز بعد خسارة الزمالك



البرتغالي جوزيه جوميز البرتغالي جوزيه جوميز



عقب خسارة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نادي المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت أمس وفاز بها ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف واحد من الجناح الأبيض، قرر المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز اتخاذ قرار ضروري تجاه لاعبي الفريق.

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وقرر (جوميز) منح اللاعبين راحة سلبية اليوم من التدريبات على أن يستأنف التدريب يوم الأربعاء المقبل.استئناف التدريبات لمباراة الجونةقرر البرتغالي جوزيه جوميز أن يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب نادي الزمالك وذلك استعدادًا للقاء الجونة المقرر له يوم الجمعة المقبل في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.الخسارة من المقاولون العرباستطاع ذئاب الجبل اقتناص فوز هام من نادي الزمالك في المباراة التي أقيمت أمس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في المباراة المؤجلة منذ الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف.نجح المقاولون العرب في إحراز الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد سليم في الدقيقة 30 من عمر المباراة، وعزز اللاعب محمد عنتر الفوز بالهدف الثاني لنادي المقاولون العرب في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.وانتفض نادي الزمالك للعودة في المباراة وأدرك الهدف الأول بواسطة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، حيث أحرزه في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، أراد جوميز تنشيط الجبهة الهجومية من أجل تحقيق التعادل فقام بالدفع بعدد من اللاعبين ذو النزعة الهجومية، لكن باتت محاولاته بالفشل لينتهي اللقاء بفوز المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف.ترتيب الزمالك والمقاولون العربوبهذه الخسارة تجمد رصيد نادي الزمالك ليقف عند النقطة 46 محتل بها المركز الخامس، بعدما لعب الزمالك 28 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 14 مباراة منها والتعادل في 7 مواجهات والخسارة 7 مباريات، واستطاع لاعبيه أن يسجلوا 43 هدف بينما تلقت شباكه 28 هدف.وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 21 نقطة محتل بها المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما لعب 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 4 مواجهات فقط منها والتعادل في 9 مواجهات والخسارة في 16 مباراة، واستطاع لاعبيه أن يسجلوا 28 هدف بينما تلقت شباكه 49 هدف.