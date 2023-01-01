قرارات جديدة بشأن تدريس تكنولوجيا إدارة الأعمال والكمبيوتر لطلاب الثانوية العامة

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حصل موقع صدى البلد على تفاصيل رسمية جديدة بشأن اللائحة التنفيذية لنظام التقييم والدراسة في مرحلة الثانوية العامة.

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أعلنت اللائحة التنفيذية لنظام التقييم والدراسة في مرحلة الثانوية العامة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت إضافة مادة تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات ضمن مواد التربية المهنية“ والتي يختار منها الطالب مادة واحدة” لطلاب مرحلة الثانوية العامة بداية من العام الدراسى الجديد 2024 / 2025كما كشفت اللائحة التنفيذية لنظام التقييم والدراسة في مرحلة الثانوية العامة، أن مادة تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات ستكون مادة غير مضافة للمجموع الكلي.وأفادت اللائحة التنفيذية لنظام التقييم والدراسة في مرحلة الثانوية العامة أيضا بأن مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ستكون ضمن المواد الدراسية التي يمتحن فيها الطالب وتضاف درجاتها للمجموع ويكون عدد الساعات الدراسية لها 51.5كما شددت اللائحة التنفيذية لنظام التقييم و الدراسة في مرحلة الثانوية العامة، على أن يكون الإجمالي العام لعدد حصص الصف الأول الثانوي 39 حصة، والإجمالي العام لعدد حصص الصف الثاني الثانوي 40 حصة، الإجمالي العام لعدد حصص الصف الثالث الثانوي 35 حصة.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاهتمام بتعليم الطلاب العديد من المهارات المعرفية مثل لغة البرمجيات وهى المطلوبة حاليا للتنافس مع الدول الخارجية، ولذا قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تدريس مادة البرمجة كمادة أساسية من العام الدراسي 2025 / 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وفقًا لاحتياج سوق العمل القادم إليها.وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن معلمي الحاسب الآلي الموجودين على مستوى الجمهورية.وقررت الوزارة عقد تدريب المتقدمين على معلمي الحاسب الآلي خلال العام القادم، لتطوير مواد الحاسب والبرمجة.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا القرار يأتي تطبيقا لاستراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وإستعدادا لبدء تدريس مادة البرمجة في الثانوية العامة.كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاهتمام بتعليم الطلاب العديد من المهارات المعرفية مثل لغة البرمجيات وهى المطلوبة حاليا للتنافس مع الدول الخارجية، ولذا قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تدريس مادة البرمجة كمادة أساسية من العام الدراسي 2025 / 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وفقًا لاحتياج سوق العمل القادم إليها.وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن معلمي الحاسب الآلي الموجودين على مستوى الجمهورية.وقررت الوزارة عقد تدريب المتقدمين على معلمي الحاسب الآلي خلال العام القادم، لتطوير مواد الحاسب والبرمجة.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا القرار يأتي تطبيقا لاستراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وإستعدادا لبدء تدريس مادة البرمجة في الثانوية العامة.