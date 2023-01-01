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قد يكون فقدان الوزن المفاجئ علامة على الإصابة بسرطان الرئة

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، مستعدون لفعل أي شيء للتخلص من بعض أحجام الوزن ومع ذلك، فإن فقدان الوزن المفاجئ ليس سببا للفرح، ولكنه مؤشر على زيارة الطبيب على الفور.


وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يشير فقدان الوزن غير المبرر إلى سرطان الرئة، الذي غالبا ما تظهر أعراضه الرئيسية في اللحظة التي يصبح فيها المرض نقيليا وغير قابل للشفاء.
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وفي عام 2015، كان عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتوقعوا العيش بعد عام على الأقل من تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة 38? ونحن نتحدث عن الولايات المتحدة، حيث يتم استخدام الطرق الأكثر تقدما لمكافحة هذا المرض الخطير.
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يذكر ميديك فوروم أن السبب الرئيسي لسرطان الرئة هو التدخين، الذي يسبب المرض في 80? من الحالات وتشمل عوامل الخطر الأخرى ظروف العمل الضارة، على سبيل المثال، الاتصال المستمر بالأسبستوس، وكذلك ضعف علم الوراثة والأسباب غير الواضحة ومن بين الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة السعال المستمر، وغالبا ما يكون الدم وآلام في الصدر وصعوبة في التنفس وتشمل علامات سرطان الرئة أيضا فقدان الوزن وانخفاض الشهية ومع ذلك، يمكن أن تكون كل هذه الأعراض نتيجة لأمراض خطيرة أخرى ولهذا السبب لا يمكن تجاهل فقدان الوزن المفاجئ بأي شكل من الأشكال، خاصة إذا لم تبذل أي جهد لفقدان الوزن على الإطلاق.



النوع الأكثر شيوعا من ورم الرئة هو سرطان الخلايا غير الصغيرة، والذي لوحظ في 80? من الحالات كلما كان نوع السرطان أكثر خطورة، كلما انتشر بشكل أسرع عبر الجسم، والذي نادرا ما يلاحظ في الخلايا الصغيرة وتتطلب أورام الرئة علاجا معقدا معقدا، وغالبا ما يجمع بين الجراحة والعلاج المناعي والإشعاع والإشعاع.

المصدر: الوفد

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