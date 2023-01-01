قد يخفض الذكاء الاصطناعي من انبعاثات الشحن البحري بمقدار 47 مليون طن سنويا

أظهرت دراسة أجرتها شركة الشحن المستقلة Orca AI، أن صناعة الشحن التجاري العالمية يمكن أن تخفض انبعاثاتها الكربونية بمقدار 47 مليون طن سنويا من خلال نشر الذكاء الاصطناعي للملاحة البحرية، وفقاً لرويترز.
ووفقا للتقرير، فإن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يقلل من الحاجة إلى المناورات وانحراف المسار عن المواجهات القريبة مع الأهداف البحرية عالية المخاطر مثل السفن والعوامات والثدييات البحرية عن طريق تنبيه الطاقم في الوقت الحقيقي.
يساهم النقل البحري، المسؤول عن نقل حوالي 90% من التجارة العالمية، بحوالي 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة في السنوات المقبلة ما لم يتم تنفيذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.
وتهدف المنظمة البحرية الدولية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 20% بحلول عام 2030، وهو هدف يتعرض للتهديد من أزمة البحر الأحمر المستمرة.
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