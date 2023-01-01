قد يخفض الذكاء الاصطناعي من انبعاثات الشحن البحري بمقدار 47 مليون طن سنويا

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أظهرت دراسة أجرتها شركة الشحن المستقلة Orca AI، أن صناعة الشحن التجاري العالمية يمكن أن تخفض انبعاثاتها الكربونية بمقدار 47 مليون طن سنويا من خلال نشر الذكاء الاصطناعي للملاحة البحرية، وفقاً لرويترز.



ووفقا للتقرير، فإن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يقلل من الحاجة إلى المناورات وانحراف المسار عن المواجهات القريبة مع الأهداف البحرية عالية المخاطر مثل السفن والعوامات والثدييات البحرية عن طريق تنبيه الطاقم في الوقت الحقيقي.



يساهم النقل البحري، المسؤول عن نقل حوالي 90% من التجارة العالمية، بحوالي 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة في السنوات المقبلة ما لم يتم تنفيذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.

وتهدف المنظمة البحرية الدولية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 20% بحلول عام 2030، وهو هدف يتعرض للتهديد من أزمة البحر الأحمر المستمرة.

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وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من الشحن إلى ما يقدر بـ 858 مليون طن في عام 2022، وهو ارتفاع هامشي عن العام السابق، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.أظهرت دراسة Orca AI أنه يتم الإبلاغ عن 2976 حادثًا بحريًا في المتوسط سنويًا.يمكن أن يساعد الانخفاض في انحرافات المسار السفن على تقليل 38.2 مليون ميل بحري سنويًا من سفرها، مما يوفر ما متوسطه 100000 دولار من تكاليف الوقود لكل سفينة، وفقًا لتقرير Orca AI.