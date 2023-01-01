قد يؤدي نقص الزنك من الجسم إلى الإصابة بالسرطان



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشفت إيلينا ماليشيفا، أن الحصول على كمية كافية من الزنك يساعد الإنسان على عدم الإصابة بالسرطان.







أخبرت دكتورة العلوم الطبية إيلينا ماليشيفا عن أهمية الزنك للحفاظ على الصحة، وأشارت على وجه الخصوص إلى أن الحصول على ما يكفي من هذا العنصر الدقيق مهم لحسن أداء الغدة الدرقية.

قد يعجبك أيضا...

وإحدى خصائص الزنك التي يقدرها كثيرًا هي قدرته على دعم عمل الجهاز المناعي ويضمن مستواه الكافي في الجسم نشاط الخلايا المناعية والخلايا الليمفاوية التي تلعب دور مدمرات مسببات الأمراض.وإذا كان الجسم لا يفتقر إلى الزنك، فإن الخلايا الليمفاوية تدمر البكتيريا والفيروسات بشكل فعال - ونتيجة لذلك، يصاب الشخص بالمرض بشكل أقل.وحذرت الدكتورة ماليشيفا من أن نقص الزنك في الجسم لا يساهم فقط في ضعفه وقابليته للإصابة بالأمراض الموسمية، بل يؤدي أيضاً إلى الإصابة بالسرطان.ويزيد نقص الزنك من احتمالية الإصابة بالأورام الخبيثة وقال الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية في موقع تصوير برنامج "عش بصحة جيدة": "من خلال الحفاظ على مستواه الطبيعي، سيكون لدينا خطر منخفض للإصابة بالمرض لفترة طويلة أو الإصابة بالسرطان".أين يوجد الزنك؟يظهر الزنك، بكميات قليلة، في أنواع عديدة من الأغذية، ويكون امتصاص الزنك من المصادر الحيوانية أفضل من المصادر النباتية، ومن مصادر الزنك: اللحوم، وغيرها من المنتجات مثل المحار، اللفت، البازلاء، الشوفان، والفول السوداني واللوز والحبوب كاملة القمح، وبذور اليقطين، وجذر الزنجبيل والمكسرات وغيره.