قدم الآن.. كيفية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024: دليل سريع

يتساءل كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024، عن رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024، بالتزامن مع فتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024، الخميس الماضى الموافق 8 أغسطس 2024، ولمدة 15 يومًا.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024، على الموقع الرسمى للوزارة، اضغط هنا...، موجهة الطلاب بالتقدم بطلب التظلمات على النتيجة، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصرى عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكى المخصصة لذلك (البريد المصرى - فورى - وقتى - إيجى باى - سداد - ضامن - أمان -مصارى - بيى - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال)، وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.
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