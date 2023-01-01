قدرة كبيرة في تعديل الصور.. ثورة الذكاء الاصطناعي في Pixel 9



Pixel 9 Pixel 9

تُعاني أدمغتنا من تحديات جديدة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من الصعب تمييز الواقع عن الخيال. شركة Alphabet، المالكة لجوجل، أعلنت عن إطلاق هواتف Pixel 9 الجديدة، التي تأتي مع ميزات متقدمة من الذكاء الاصطناعي قد تجعلنا نعيد التفكير في كل ما نراه ونسمعه على الإنترنت.

قد يعجبك أيضا...

الهواتف الجديدة تقدم إمكانيات رائعة، مثل تعديل الصور بطرق غير مسبوقة، كإضافة أشخاص لم يكونوا في الصورة الأصلية أو تغيير مواقعهم. كما يمكن تسجيل المكالمات الهاتفية وإشعار الشخص المتحدث بإشراكه في المحادثة، فضلاً عن تلقي ملخص تفصيلي للمحادثة.هذه الميزات، التي قد تبدو جذابة لكنها تثير القلق، تبرز توجهًا مقلقًا حيث أن أدوات الذكاء الاصطناعي تدمج بشكل متزايد في الهواتف. فكلما زادت سهولة تعديل المحتوى الذي نلتقطه عبر أجهزتنا، أصبح من الصعب أكثر أن نثق بما نراه.التركيز في هواتف Pixel 9، التي ستطرح للبيع في 22 أغسطس، ينصب على الكاميرا المدعومة بشريحة G4 القوية. ميزة "Add Me" توفر بديلاً للزوايا المحرجة أثناء التقاط الصور الذاتية، حيث يمكن دمج صورتين لشخصين ليظهرا وكأنهما يقفان معًا في نفس الصورة.مع تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الصعب التحقق من الحقيقة، حيث تقل فرص رؤية صور غير معدلة بشكل كبير. ولكن وفقًا لريك أوسترهلو، المسؤول عن منصة أندرويد في جوجل، فإن الشركة تعتبر أن تعديل اللحظات الحقيقية يتيح للأشخاص تخزين ذكرياتهم كما يريدون، وهو مشابه لاستخدام برنامج Photoshop.ومع ذلك، فإن الواقع يختلف. فمعظم الأشخاص لا يدفعون شهريًا لاستخدام أدوات مثل Adobe Photoshop، بينما سيتمكن ملايين المشترين لمنتجات الذكاء الاصطناعي من تعديل الصور بلمسات قليلة. الهواتف القادمة من Apple وSamsung ستقدم أدوات مثل "Clean Up" لإزالة العناصر من الصور، مما يضيف إلى تعقيد التحقق من دقة الصور.التحول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي سيجعلنا نشكك أكثر في دقة الصور، مما يعيد تعريف معنى الواقعية في عصر التكنولوجيا المتقدمة.