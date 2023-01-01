قدرات خارقة لسيارة ريفيان R1T 2025..بقوة 1000 حصان..



ريفيان R1T 2025 ريفيان R1T 2025

كشفت شركة ريفيان المتخصصة في صناعة السيارات، عن النسخة الجديدة من الايقونة R1T موديل 2025، والتي جاءت بحزمة من الترقيات شملت القدرات الفنية للمحرك، بالاضافة إلى عدد من التقنيات الاخرى.



تأتي السيارة ريفيان R1T 2025 بمحرك قوته 1.025 حصانا، بدلاً من 835 حصانا، بينما يصل عزم دوران السيارة إلى 1.624 نيوتن متر مع خاصية لانش كنترول، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 96 كم/ساعة أي سرعة 60 ميل/ساعة في مدة زمنية تستغرق 2.5 ثانية.



قدرات خارقة لسيارة ريفيان R1T 2025



قد يعجبك أيضا...

جاءت السيارة بعدد من الترقيات منها عدد 5 ردارات للمتابعة و11 كاميرا، بالاضافة إلى جنوط رياضية مدعومة بإطارات ميشلان، بالاضافة إلى بنية تحتيه للسيارة معاد مراجعتها للحد من عدد الوحدات الخاصة بالتحكم الالكتروني، مع نظام Rivian Autonomy Platform+.تأتي السيارة ريفيان R1T 2025 بتصميم خارجي رياضي، حيث ينتمي إلى فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى واجهة أمامية حادة الشكل وتتمتع بمصابيح بيضاوية الشكل مع تصميم نحيف، وشريط ضوئي بمقدمة السيارة.ودعمت السيارة ريفيان R1T 2025 من الداخل بمقاعد كهربائية التحكم، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة multifunction، وفتحة سقف بانوراما زجاجية، ونظام صوتي ترفيهي مع حزمة من المكبرات الصوتية.وزودت السيارة بخصائص متنوعة للحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مانع الانغلاق الخاص بالفرامل، وبرنامج التوزيع والثبات الالكتروني، المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، مثبت سرعة، نظام تحديد المسارات، رصد النقاط العمياء، تشغيل وايقاف السيارة عبر زر التحكم، ومستشعرات حركة.ويذكر أن سعر السيارة ريفيان R1T 2025 يقدم بقيمة تبدأ من 69.900 دولار حتى 99.900 دولار أمريكي.