قبل طرحها في السوق المصري.. المواصفات التفصيلية لـ"إم جي ONE" في الشرق الأوسط



إم جي ONE إم جي ONE

أعلنت شركة المنصور للسيارات (الوكيل المحلي لعلامة إم جي MG) أنها تستعد لتقديم الكروس أوفر SUV المدمجة "إم جي ONE" في السوق المصري قريبا، حيث جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس لتدشين السيارة الكهربائية الجديدة "إم جي 4" في مصر تزامنا مع مرور 100 عام على تأسيس العلامة التجارية و5 أعوام على تواجدها في مصر.



تم تقديم "إم جي وان" لأول مرة عالميا في عام 2021، ويعتمد شكلها الخارجي على "التصميم العائلي من الجيل الثالث" لشركة إم جي، وهي أول سيارة للعلامة التجارية يتم بنائها على منصة SIGMA.. وفي السطور التالية نستعرض المواصفات التفصيلية لها في نسختها بالشرق الأوسط والتي من المتوقع أن تتشابه مع النسخة التي من المنتظر تقديمها في مصر..



منظومة القوة

تعتمد "إم جي ONE" في نسختها بالشرق الأوسط على محرك 1.5 حصان يتصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 181 حصان وعزم دوران 285 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT ونظام الدفع الأمامي للعجلات، لتتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.8 ثواني

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أنظمة السلامةتقدم السيارة في الشرق الأوسط بثلاثة فئات، وتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:وسائد هوائية للسائق والراكب الأماميفرامل مانعة للانغلاق ABSتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBDتحكم في الفرامل أثناء الانعطاف CBCنظام التحكم في الجر TCSتحكم ديناميكي في السيارة VDCأنظمة الأمان لدعم الفرامل BDW و HAZتحكم في الثبات على المنحدرات HHCفرامل طوارئ تلقائية AEBحساسات ركن خلفيةكاميرا خلفيةنظام قفل مركزي للأبوابنظام تذكير بربط حزام أمان السائقمثبت سرعةتثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIXوتتميز الفئة الثانية بالإضافة لما سبق بـ( وسائد هوائية جانبية، كاميرا ركن عالية الدقة 360 درجة، تذكير بربط حزام أمان الراكب الأمامي).. فيما تنفرد الفئة الثالثة بـ (وسائد هوائية ستائرية، مراقبة المنطقة العمياء، نظام التحذير عند مغادرة الحارة المرورية، نظام التحذير من الاصطدام الامامى، التحكم الذكي في المصابيح الأمامية، وحاجب شمس مع مرآة وإضاءة، مثبت سرعة متقدم، مرآة رؤية خلفية ذاتية التعتيم)التجهيزات الخارجية والداخليةيتم تقديم "إم جي ONE" في الشرق الأوسط بـ 5 ألوان للطلاء الخارجي هم (أحمر ، أزرق، برتقالي، أبيض، أسود).. وتتضمن التجهيزات:الفئة الأولىمصابيح أمامية LED مع إمكانية ضبط المستوى يدويا والتبديل تلقائيا، مصابيح نهارية LED، مرايا بإشارات جانبية +خاصية تسخين، مرايا للرؤية الخلفية بنفس لون الطلاء الخارجي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة التحكم بزر واحد في النوافذ للسائق، جنوط مقاس 18 بوصة، مزيل ضباب للزجاج الخلفي، مصابيح خلفية LED، مصابيح ضباب خلفية، سبويلر خلفي..وفي الداخل: شاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 12.3 بوصة، شاشة عدادات رقمية عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة، دعم الاتصال بتطبيقاتApple CarPlay + Andriod Auto، تكييف أحادي الاتجاه، نظام التحكم في جودة الهواء، جهاز تنقية الهواء، فتحات تكييف خلفية، نظام صوت مكون من 4 سماعات، بلوتوث ومنفذ USB، وظيفة بث الصوت الرقمي، مفتاح ذكي مزود بخاصية الدخول بدون مفتاح، إمكانية فتح صندوق السيارة عن بٌعد، تشغيل المحرك عن بٌعد، ناقل حركة كهربائي، بدء التشغيل بضغطة زر، فرش داخلي من القماش، مقعد السائق قابل للتعديل يدويا في 6 اتجاهات، مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40، مسند ذراع وسطي بالصف الأمامي مع مساحة تخزين،الفئة الثانيةقضبان للتحميل على السقف، تكييف ثنائي الاتجاه، فرش داخلي من الجلد، نظام صوت مكون من 6 سماعات، مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا في 6 اتجاهات، عجلة قيادة مكسوة بالجلد، مسند ذراع للصف الثاني مع حامل أكوابالفئة الثالثةوتنفرد الفئة الأعلى بـ (طلاء خارجي مزدوج اللون (سقف أسود)، سبويلر خلفي عريض، مرايا الرؤية الخلفية الخارجية بلون أسود، جنوط مقاس 19 بوصة، فتحة سقف بانورامية، إضاءة داخلية محيطية، نظام صوت Arkamys، شحن لاسلكي للهواتف الذكية)