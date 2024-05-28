قبل انطلاقها بأيام .. قرارات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

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إلتقى أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء الموافق 28/5/2024 ، مع المرشحين من العاملين بالتربية والتعليم بالقاهرة للعمل كرؤساء لجان في امتحانات الثانوية االعامة 2024 ، بمجمع مدرارس الملك فهد التجريبية للغات بإدارة غرب مدينة نصر



وفى بداية اللقاء رحب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بالضيوف الكرام مؤكداً حرص وزارة التربية والتعليم على نجاح منظومة العمل لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وأكد على أهمية التنسيق التام بين رئيس اللجنة ولجنة النظام والمراقبة ولجنة الإدارة التابعة للجنة السير لضمان سير الامتحان بأمان وسلام .



وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : إن أعضاء لجنة النظام والمراقبة سفراء لتعليم القاهرة وأن رئيس اللجنة لابد أن يكون قدوة للملاحظين و للطلاب فى الالتزام بقواعد وضوابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لسير العملية الإمتحانية.

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وقام مصطفى يوسف رئيس لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024 بقطاع الخديوية بعمل تدريب للسادة رؤساء لجان السير لامتحانات الثانوية العامة وأكد عليهم التعليمات والقرارات التالية :ضرورة توفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2024ضرورة المشاركة الإيجابية المستمرة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 و تهيئة الجو المناسب للطلبة لأداء الأمتحانات بسهولة ويسر .ضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى حالة حدوث أى عقبات أو مشكلات تعوق سير امتحانات الثانوية العامة 2024التنبيه على جميع الطلاب و الملاحظين بعدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى لو كان مغلقاضرورة أستخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن و الهواتف المحمولة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 عند دخول الطلاب من بوابة المدرسة .رصد أى طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .كما استعرض خلال التدريب بعض المشكلات التى قد تحدث أثناء امتحانات الثانوية العامة 2024 من الأعوام السابقة وكيفية حلها بالحل الأمثل ، وكذلك اصدار بعض التعليمات للسادة رؤساء لجان السير طبقا للضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحاناتوتم التأكيد على أن رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 هم الاساس فى ضبط اللجان والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال باعمال إمتحانات الثانوية العامة.وفى نهاية الإجتماع أوصى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بالالتزام بضوابط ولوائح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2024جدول امتحانات الثانوية العامة 2024الإثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنيةالأربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الإحصاءإجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربيةالثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الأجنبية الثانيةالسبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخالثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الأجنبية الأولىالسبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافياالأربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفسالسبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكاملالأربعاء 17 يوليو 2024 : الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفةالسبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا