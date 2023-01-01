قبل العيد .. فوائد أستخدام ماسك الكركديه



ماسك الكركديه ماسك الكركديه

انتشر ماسك الكركديه مؤخرا بشكل كبير على السوشيال ميديا فهو من أكثر الوصفات الطبيعية ذات الشكل الجذاب بفضل لونها الأحمر ، ولكن ما تأثيره على البشرة؟



ووفقا لما جاء فى موقع" بولد سكاي " فإن الكركديه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين صحة البشرة ومظهرها.



إليك بعض فوائد ماسك الكركديه للبشرة:



مضاد للأكسدة

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يحتوي الكركديه على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة قوية تُحارب الجذور الحرة التي تُسبب تلف خلايا البشرة.مضاد للالتهاباتيساعد الكركديه على تقليل الالتهابات والتورم في البشرة، مما يُقلل من احمرارها وتهيجها.مرطبيعزز الكركديه ترطيب البشرة وجذب الماء إليها، مما يجعلها أكثر نعومة ونضارة.مقشر طبيعييُساعد الكركديه على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد خلايا البشرة، مما يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا.موحد للون البشرةيُساعد الكركديه على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات.مضاد للشيخوخةيقلل الكركديه على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة ويحافظ على مرونة البشرة.معالج لحب الشبابيعمل الكركديه على علاج حب الشباب والتهابات البشرة ويقلل من إفراز الدهون.