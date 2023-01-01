قاهر الآيفون.. موبايل Vivo الجديد يحطم الأرقام القياسية خلال 60 دقيقة فقط



Vivo X100 Ultra Vivo X100 Ultra

حقق هاتف فيفو الجديد Vivo X100 Ultra، مبيعات قياسية من إطلاقه رسميا، وفقا للإحصائية التي نشرتها الشركة الصينية، فقد حطم الهاتف الأرقام القياسية خلال ساعة واحدة فقط من كشف النقاب عنه.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تشير أرقام المبيعات الرسمية الصادرة عن شركة فيفو إلى الإنجاز المذهل لمبيعات الهاتف الذكي الرائد Vivo X100 Ultra، حيث حقق الهاتف الذكي مبيعات تزيد عن 500 مليون يوان (69 مليون دولار) خلال 60 دقيقة فقط.



هاتف فيفو Vivo X100 Ultra يحقق مبيعات قياسية في ساعة واحدة



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ونظرا لسعر الإصدار الأساسي من هاتف Vivo X100 Ultra، والذي يبلغ حوالى 6499 يوان صيني أو 897 دولارا (أي ما يعادل 42.536 جنيها مصريا)، فهذا يعني أن فيفو تمكنت من بيع ما بين 62000 و72000 وحدة من الهاتف الذكي خلال ساعة واحدة بعد إطلاقه.وبالنسبة لمواصفاته، يعمل هاتف فيفو Vivo X100 Ultra، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 8 Gen 3، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يدعم اتصال 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 12 أو 16 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.ويتميز هاتف فيفو الجديد Vivo X100 Ultra، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة Full HD+ تبلغ 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.يتمتع هاتف فيفو Vivo X100 Ultra، بكاميرا رئيسية مقاس 1 بوصة على مستوى المحورين وشريحة تصوير Blueprint V3+ مع دعم التصوير المقرب طويل المدى، تضم مستشعرا أساسيا من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم بتقنية OIS، مصحوبة بكاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية مميزة بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.ويحتوي هاتف فيفو Vivo X100 Ultra، على بطارية قوية تبلغ 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع FlashCharge بقدرة 80 وات، تشحن عبر منفذ USB Type-C، وقد حصل الهاتف الذكي الجديد على تصنيف IP68 وIP69 لإعداد مقاومة الغبار والماء.