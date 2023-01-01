قام رواد فضاء ستارلاينر بأول جولة داخل المركبة الفضائية الراسية

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أعطى رائدا الفضاء ناسا سوني ويليامز وبوتش ويلمور لعشاق الفضاء جولة في كبسولة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج الراسية حاليًا في محطة الفضاء الدولية (ISS).



وسافر الثنائي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة ستارلاينر في أول رحلة مأهولة للمركبة الفضائية، والتي انطلقت من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ ULA Atlas V الأسبوع الماضي والتحمت المركبة بالمحطة المدارية في اليوم التالي.



وبدأ ويليامز جولة مدتها 10 دقائق حيث طاف في ظروف الجاذبية الصغرى من المحطة الفضائية إلى مركبة الفضاء ستارلاينر الراسية.

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وقال ويلمور: "كان كل شيء رائعًا، وقد تعاملت المركبة الفضائية بشكل جيد للغاية، وأفضل بكثير حتى من جهاز المحاكاة."والآن، في رحلته الفضائية الثالثة، أوضح رائد الفضاء الأمريكي كيف أنهم استخدموا بالفعل مركبة ستارلاينر لممارسة ما يُعرف باسم "حدث الملاذ الآمن"، حيث يتعين عليهم الدخول على عجل إلى ستارلاينر وتأمين الفتحة، ويمكن أن تحدث مثل هذه الحالة الطارئة، على سبيل المثال، إذا تم رصد قطعة خطيرة من الحطام الفضائي متجهة نحو محطة الفضاء الدولية، مع احتمال أن تعمل مركبة ستارلاينر كنظام للهروب في حالات الطوارئ.وقال أيضًا إنه على الرغم من أن المركبة تبدو ضيقة بعض الشيء من الداخل، إلا أن المركبة الفضائية "في الواقع فسيحة إلى حد ما بالنسبة لي، ويمكن للمركبة استيعاب ما يصل إلى سبعة رواد فضاء، على الرغم من أن الرحلة المأهولة التالية من المقرر أن تحمل ثلاثة رواد فضاء.فى حين أن تحليق مركبة ستارلاينر مع طاقمها الأول يعد إنجازًا لا شك فيه، إلا أن رحلتها إلى المحطة الفضائية الأسبوع الماضي لم تكن خالية من المشاكل، على سبيل المثال، تم تحديد العديد من تسربات الهيليوم على متن المركبة الفضائية، والتي يقوم فريق المهمة بمراقبتها الآن، وكانت هناك أيضًا مشكلة في عملية الالتحام التي تتضمن دافعات التحكم في رد الفعل الخاصة بالمركبة الفضائية، على الرغم من تمكن الطاقم من التغلب عليها.وسيساعد اختبار الطيران الحالي وكالة ناسا على التحقق من صحة نظام النقل بأكمله الذي يشمل ستارلاينر، بما في ذلك منصة الإطلاق والصاروخ والمركبة الفضائية وقدرات العمليات داخل المدار وأنظمة إعادة الكبسولة إلى المنزل مع رواد الفضاء على متنها.وبمجرد التأكد من أن كل شيء يعمل كما ينبغي، ستقوم ناسا باعتماد مركبة ستارلاينر للقيام بمهام دورانية إلى المحطة الفضائية، مما يمنح الوكالة خيار رحلة آخر إلى جانب مركبة SpaceX’s Crew Dragon، التي نقلت أول رواد فضاء إلى المدار في عام 2020.