قافلة نيسان "Daring Africa" تصل لمصر في محطتها الأخيرة احتفالًا بسيارة Navara الجديدة

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اختتمت قافلة نيسان Daring Africa 2024 رحلتها الأخيرة بوصولها إلى القاهرة في مصر، بعد انطلاقها من روسلين في بريتوريا بجنوب أفريقيا، حيث بدأت القافلة رحلتها في مصر من مدينة الأقصر التاريخية العريقة مروراً بقنا والغردقة والجونة، وصولاً إلى مقر شركة نيسان في مصر بالسادس من أكتوبر، واحتفلت نيسان مصر، أمس الأربعاء، باختتام القافلة والإعلان عن تقديم سيارة Navara لسوق المصري.

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في هذا السياق، صرح جوردى فيلا، رئيس نيسان أفريقيا، قائلاً: "تعتبر قافلة Daring Africa 2024 أكثر من مجرد رحلة؛ بل أنها احتفال بسيارة Navara الجديدة كليًا، التي أثبتت قدرتها على الصمود في مواجهة التضاريس الصعبة في أفريقيا بعد اجتيازها لأكثر من 8,000 كيلومتر."وأضاف: "كان الهدف الأساسي من القافلة هو استعراض قدرات هذه السيارة الرائعة التي تُصنع بفخر في أفريقيا، جنبًا إلى جنب مع سيارة نيسان X-Trail، كما سلطنا الضوء على تراث نيسان الممتد في أفريقيا على مدار 60 عامًا، بالإضافة لتقديم الخدمات والدعم المتميز لما بعد البيع."بدأت رحلة قافلة نيسان Daring Africa 2024 في مصر من مدينة الأقصر، ثم توجهت القافلة لمدينة الجونة في 10 سبتمبر، قبل أن تختتم رحلتها في القاهرة، حيث أقيم حفل ختامي للإعلان عن انتهاء رحلة القافلة وتقديم سيارة نيسان Navara لسوق المحلي بمصنع نيسان مصر بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يُعد المركز الرئيسي لتصدير سيارات الركاب في القارة الأفريقية.من جانبه، قال شريف الدسوقي، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا: "أثبتت السيارة Navara التي صُممت وصُنعت خصيصًا للقارة الأفريقية، أنها تتمتع بكامل مواصفات الجودة العالمية، وقد سعدت للغاية بحفاوة استقبال فريق الشركة في القاهرة."وفيما يتعلق بتقديم سيارة نيسان Navara في السوق المحلي، قال محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "كانت المحطة الأخيرة لقافلة Daring Africa في مصر فرصة مثالية لتقديم سيارة نيسان Navara لسوق المحلي، مما أتاح لنا إبراز قوة السيارة وصلابتها، وقدرتها على مواجهة وتحمل مختلف التحديات والظروف الصعبة."قبل وصول قافلة نيسان Daring Africa 2024 لمحطتها الأخيرة في مصر، مرت السيارة بعدد من الدول الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وموزامبيق وزيمبابوي وزامبيا ومالاوي وتنزانيا وكينيا. وشملت الأنشطة التفاعلية المتميزة التي نظمتها القافلة زيارة أحدث مراكز صيانة وخدمات نيسان، بالإضافة لاستمتاع المشاركين بالأجواء الطبيعية وزيارة المناطق التاريخية والأثرية التي تشتهر بها مصر بتراثها الثقافي العريق.وقال رامي محارب، مدير عام الاتصالات والعلاقات العامة في نيسان أفريقيا: "تحلينا بروح التحدي والجرأة خلال قافلة Daring Africa 2024، وساهمت الرحلة التي شارك فيها أكثر من 100 صحفي في تجربة القيادة من جنوب أفريقيا إلى مصر من بلاد أفريقية متعددة، في تكوين صداقات جديدة وتوطيد علاقات هامة مع شركائنا في القارة، كما أثبتنا أننا قادرون على استكشاف إمكانيات أفريقيا، حيث أن Navara منحتنا القدرة على الحلم وتحقيق الطموحات."وأضاف محارب: "أثبتت طرازات نيسان المختلفة قوتها وصلابتها وقدرتها على تحمل الظروف الصعبة خلال الرحلة. الآن، نستطيع أن نحلم وأن نحقق طموحاتنا. معًا، يمكننا فتح آفاق الإمكانيات اللامتناهية التي تمتلكها وتتمتع بها هذه القارة."ساهمت قافلة نيسان Daring Africa 2024 في إبراز المزايا الاستثنائية لسيارات Navara، التي تدل على الصلابة والقدرة على التحمل، تمهيدًا لإطلاقها في أسواق جديدة في شمال أفريقيا، وخاصة السوق المصري. علاوة على ذلك، أثبتت سيارة نيسان X-Trail كفاءتها كسيارة عائلية متميزة.