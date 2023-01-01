قادة الجيش يتهمون نتنياهو بتعريض حياة الإسرائيليين والجنود للخطر

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الحرب التي يشنها الجيش على غزةـ بحسب القناة 13 الإٍسرائيلية.
وقالت القناة العبرية إن تلك الانتقادات والتصريحات القاسية جاءت خلال إحدى المناقشات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال هاليفي أن الجيش يهاجم جباليا مجددا لأنه "لا يوجد تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان حكم آخر غير حماس في قطاع غزة، ويتعين علينا العمل مرارا وتكرارا هناك (في جباليا) وفي أماكن أخرى (في قطاع غزة) من أجل تفكيك البنية التحتية لحماس. سيكون جهدا سيزيفياً" أي خُلّبياً، في إشارة منه إلى أن هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة متعب ولا أمل فيه ولا طائل منه.
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