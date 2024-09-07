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قائمة Samsung المؤهلة لواجهة One UI 6.1.1.. وتحديث ضخم لتشكيلة S25

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صورة الخبر: S25
S25

أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن قائمة الأجهزة التي سوف تتلقى تحديث One UI 6.1.1 الجديد من واجهة نظام أندرويد.


ومع الإعلان عن هذه القائمة، تم الكشف عن الأجهزة التي ستحصل على واجهة One UI 6.1.1، يهدف التحديث الجديد إلى جلب ميزات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI إلى المزيد من أجهزة سامسونج.
وفي الوقت نفسه، تعمل العلامة التجارية على زيادة أمان النظام واستقرار أجهزتها باستخدام One UI 6.1.1، الذي تم إصداره لأول مرة لأجهزة سامسونج في كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن يكون متاحا للمستخدمين في دول أخرى في غضون أسابيع قليلة.

ما هي الأجهزة التي ستحصل على واجهة سامسونج One UI 6.1.1؟

وبحسب المعلومات الرسمية التي أعلنتها سامسونج، فإن سلسلة Galaxy S24 وسلسلة Galaxy S23 وGalaxy Z Fold 5 و Z Flip 5 وسلسلة Tab S9 ستتلقى التحديث الجديد.
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ويتضمن التحديث الجديد العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون One UI 6.1.1 بمثابة تحديث سيزيد من تحسين النظام.


فيما يلي قائمة الأجهزة التي ستتلقى تحديث سامسونج One UI 6.1.1:

Galaxy S23 FE
Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S24
Galaxy S24+
Galaxy S24 Ultra
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5

وأوضحت سامسونج أنه سيتم طرح One UI 6.1.1 على الأجهزة المدرجة تدريجيا، واليوم، تلقت سلسلة Galaxy S24 تحديث One UI 6.1.1 في كوريا.


وسيبدأ طرح هذا التحديث، الذي يقتصر حاليا على هواتف سامونج في كوريا، ليشمل أمريكا الشمالية وأوروبا في التاسع من سبتمبر.


وستتلقى الأجهزة الأخرى، مثل سلسلة Galaxy S23، التحديث الجديد في الأسابيع المقبلة، ويأتي تحديث One UI 6.1.1 الذي تم إصداره مزودًا بالتصحيح الأمني لشهر سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تقوم سامسونج بإصدار تحديث One UI 6.1.1 لسلسلة Galaxy S23 في أقرب وقت ممكن.

وتستعد سامسونج للإعلان عن سلسلة Galaxy S25، تم اكتشاف إصدار One UI 7.1 مسبقا على خادم سامسونج الهوائي OTA، فبعد إطلاق One UI 6.1.1، ستواصل العلامة التجارية العمل بأقصى سرعة على الإصدار القادم One UI 7.1، حيث تختبر سامسونج بنشاط تصميمات One UI 7.1 الجديدة من أجل سلسلة Galaxy S25.

سلسلة Galaxy S25 ستأتي مزودة بواجهة One UI 7.1

وبينما تستعد العلامة التجارية حاليا لإصدار الإصدار التجريبي من One UI 7، فإنها تواصل تطوير One UI 7.1 لسلسلة Galaxy S25، وتعتبر هذه الاختبارات مهمة لشركة سامسونج للإعلان عن سلسلة Galaxy S25 دون أي مشاكل.

وسيتم إعداد كل تحديث جديد لإصلاح الأخطاء في الإصدار السابق، وتظهر اختبارات One UI 7.1 الجديدة المعدة للإصدار الأمريكي من سلسلة Galaxy S25 بوضوح على خادم OTA.


وستصل سلسلة Galaxy S25 مع واجهة سامسونج الجديدة One UI 7.1، ومن المتوقع أن تأتي الهواتف الذكية الجديدة مزودة بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 4 في جميع أنحاء العالم، لذا من المتوقع أن تحصل هذه الإصدارات على زيادة في أسعارها، وذلك لأن معالجات كوالكوم Snapdragon أسرع وأكثر كفاءة ومُحسّنة مقارنة برقائق Exynos التابعة لشركة سامسونج.

المصدر: صدى البلد

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