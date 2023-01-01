قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بتصفيات المونديال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي مصطفي شوبير

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