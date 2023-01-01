قائمة الزمالك - انضمام مجدي والسيد وياسر أمام فاركو.. واستمرار غياب الثلاثي

بينما شهدت القائمة اختلافا وحيدا عن قائمة مواجهة سيراميكا كليوباترا بالمباراة الأخيرة وهي استبعاد محمد أشرف روقا.
أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك قائمته استعدادا لمواجهة فاركو.
ويحل الزمالك ضيفا على فاركو غدا الأربعاء في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري.
وشهدت القائمة تواجد الثلاثي عمار ياسر وأحمد مجدي ومحمد السيد.
بينما استمر غياب الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وأحمد فتوح.
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