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قائمة الأهلي .. كهربا والشناوي وعبدالمنعم خارج مواجهة المقاولون

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صورة الخبر: كهربا والشناوي
كهربا والشناوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، غياب الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمود كهربا عن مواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الـ23 والمؤجلة من الدوري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات ليلا كورة إن كهربا اكتفى بأداء تدريبات في صالة الجيم على هامش المران الأخير قبل مواجهة المقاولون العرب.
وأضاف أن كهربا خاض مرانا في الجيم ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

وتابع إن كهربا خضع لفحص طبي وتبين إصابته بالتواء خفيف في أنكل القدم، وبالتالي سيغيب عن لقاء المقاولون العرب.

وأوضح أن محمود كهربا يقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي طبقا لقرار الجهاز الطبي للأهلي.

وكشف المصدر ذاته أن الجهاز الفني للأهلي فضل إراحة الحارس محمد الشناوي والمدافع محمد عبدالمنعم، حيث لن يتواجد الثنائي أيضًا أمام المقاولون العرب.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، بينما يقع المقاولون في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

المصدر: yallakora

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