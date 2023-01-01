قائمة أكثر 10 سيارات SUV مبيعا في مصر خلال النصف الأول من 2024

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نجحت السيارة "كيا سبورتاج Sportage" في تصدر قائمة مبيعات السيارات الـ SUV في السوق المصري خلال النصف الأول من عام 2024، حيث سجلت ما يصل إلى 1,397 سيارة لتزيح بذلك "شيري تيجو 7" المجمعة محليا عن القمة والتي احتلتها بقائمة شهر مايو (عن الخمسة شهور الأولى من العام).

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يشار إلى أن "سبورتاج" حصلت على النصيب الأكبر من مبيعات فئة السيارات الـ SUV-C في الفترة منذ بداية العام وحتى شهر يوليو، بعد أن استحوذت على 20.8% من إجمالي مبيعات تلك الفئة البالغة 6,703 سيارة، بحسب التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات "أميك AMIC"،وتراجعت "تيجو 7" المجمعة محليا للمركز الثاني بالقائمة الجديدة لـ"أميك" حيث سجلت نحو 1,382 سيارة، ويليلها في المركز الثالث شقيقتها "تيجو 8" التي بدأ تجميعها محليا في ختام شهر أغسطس 2023، والتي سجلت نحو 814 سيارة خلال الـ6 شهور الأولى من العام الجاري وتعد السيارة الأكثر مبيعا في فئتها SUV-D حيث تستحوذ على 63.7% من إجمالي مبيعات تلك الفئة البالغة 1,277 سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري.وتواصل "إم جي ZS" تواجدها بالمركز الرابع بعد أن شهدت ارتفاعا طفيفا في مبيعاتها والتي بلغت نحو 738 سيارة والتي تعد أعلى الطرازات مبيعا في فئتها SUV-B بعد أن استحوذت على 27.6% من إجمالي مبيعات تلك الفئة البالغة 2,678 سيارة.كما تستمر "شيري تيجو 3" المجمعة محليا في المركز الخامس بعد أن سجلت نحو 649سيارة، ويليها "كيا أكسيد" في المركز السادس بعدد نحو 644 سيارة، فيما تظهر "جيلي أبو غالي GX3 برو" بالمركز السابع بعد تسجيل نحو 632 سيارة والتي استحوذت على 23.6% من مبيعات فئة الـ SUV-B.