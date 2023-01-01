قائمة أسعار السيارات الكهربائية 2024 في مصر



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يتساءل القراء الفترة الحالية عن أسعار السيارات الكهربائية، خاصة بعدما أعلنت شركة المنصور عن سيارتها MG4 هاتشباك، التي تعد أرخص سيارة كهربائية بالسوق المحلي، وخلال السطور التالية ننقل أسعار السيارات الكهربائية.



أسعار السيارات الكهربائية سيارة MG4

- أسعار السيارات الكهربائية.. تبدأ أسعار MG4 الرسمية في مصر من مليون و350 ألف جنيه، وتقدم الفئة الثانية مقابل مليون و650 ألف جنيه.



أسعار السيارات الكهربائية BMW iX

- أسعار السيارات الكهربائية.. تتراوح أسعار BMW iX الرسمية من 3 مليون و500 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 3 مليون و900 ألف جنيه للفئة الثانية.

قد يعجبك أيضا...

أسعار السيارات الكهربائية BMW iX1- أسعار السيارات الكهربائية.. تتميز سيارة الكروس أوفر الكهربائية ببطارية سعتها 64.7 كيلوواط/الساعة لقطع بين 417 و440 كم عبر شحنة واحدة طبقًا للأرقام الرسمية العالمية.وتأتي iX1 بسعر رسمي 2 مليون و100 ألف جنيه.أسعار السيارات الكهربائية BMW i4- أسعار السيارات الكهربائية.. تأتي ببطارية سعتها 80.7 كيلوواط/الساعة لقطع بين 493 كم و590 كم عبر الشحنة الواحدة طبقًا للأرقام الرسمية العالمية.وتأتي سعر i4 الرسمي بـ2 مليون و470 ألف جنيه.أسعار السيارات الكهربائية جاجوار I-Pace- أسعار السيارات الكهربائية.. زودت جاجوار I-Pace بمحركين بقوة إجمالية 395 حصان مع عزم 696 نيوتن.متر للاندفاع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.8 ثوان حتى سرعة قصوى 200 كم/س، تعمل I-Pace ببطارية 90 كيلوواط/الساعة لتسير بين 408 و470 كم/س حسب الأرقام الرسمية.أسعار السيارات الكهربائية بورشه Taycan- أسعار السيارات الكهربائية.. تأتي بورشه Taycan الكهربائية في مصر نسخة المحرك الخلفي بقوة 408 حصان وعزم 345 نيوتن.متر والتي تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثواني وتبلغ سرعتها القصوى 230 كم/س.أما عن البطارية فتأتي بسعة 79.2 كيلوواط/الساعة في الفئة القياسية التي تقطع بين 371 و444 كم عبر الشحنة الواحدة بحسب الأرقام الرسمية.سيارة MG الكهربائيةتأتي MG4 كثاني سيارة حاصلة على خمسة نجوم باختبارات التصادم الأوروبية Euro NCAP وسط تشكيلة العلامة كما أنها كانت من أكثر السيارات الطهربائية التي صدرتها الصين في 2023، العام الذي أصبحت فيه أيضاً ثاني أكثر سيارة كهربائية مبيعاً في أوروبا، وتتوفر نسخة السيارة القياسية في مصر بمحرك خلفي قوته 168 حصان وعزمه 250 نيوتن.متر مع بطارية سعتها 51 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير حتى 350 كم في الشحنة الواحدة وفقاً للأرقام الرسمية، بينما تزيد قوى الفئة الثانية الأعلى تجهيزاً إلى 201 حصان مع بطارية 64 كيلوواط/الساعة لقطع 450 كم في الشحنة الواحدة.