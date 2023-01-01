في 3 أيام .. طريقة عمل الترمس المر



الترمس الترمس

اذا كنتي تستعدين للعيد وتحاولين تقديم مسليات نقدم لكي اليوم طريقة عمل الترمس المر



المقادير

كيلو ترمس بلدي .

2 لتر ماء .

عصير ليمون .

ملح .

كمون .

شطه .

قشر الليمون المعصور .

طريقة التحضير :

طريقة تحضير الترمس المر أو البلدي تستغرق مدة أطول من الترمس الحلو او المستورد .

في البداية يجب نقع الترمس في كمية ماء كبيرة لمدة ثلاثة أيام .



يجب تغيير الماء كل يوم علي الترمس مرة أو مرتين حتي الانتهاء من مدة النقع .

بعد ذلك قومي بوضع الترمس في ماء مغلي في حلة كبيرة حتي تمام السلق .

في بوله كبيرة قومي بوضع عصير الليمون مع الكمون والملح والشطة حسب الرغبة وضعي عليهم كمية بسيطة من الماء وقلبيهم .

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قومي بوضع الترمس في الخلطة التي قمنا بتحضيرها سوياً وأضيفي كمية كبيرة من الماء حتى يتم تغطية كل كمية الترمس .ضعي قشر الليمون المعصور مع الخليط .اتركي الترمس بالخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة لتحصلي علي افضل نتيجة .