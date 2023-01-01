في 10 دقائق فقط: استمتع بفطيرة البيتزا اللذيذة بالجلاش!



فطيرة البيتزا بالجلاش فطيرة البيتزا بالجلاش



شاركت الشيف مروة السجيني، متابعيها طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش .



مكونات فطيرة البيتزا بالجلاش

- علبة من عجينة الفيلو



- نصف كوب زبدة مع الزيت

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- كوب زبادي- قليل من الملح- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودرمكونات الحشوة:- أي خضار تحبينه- جبنة موزاريلا أو أي جبنة من اختيارك- سجق أو بيبروني او بسطرمه أو بقايا دجاج أو لحم- سمن لتحمير الفطيرة في النهايةطريقة عمل فطيرة البيتزا بالجلاشاخلطي الزبادي والزبدة والزيت والملح والبيكينج بودر معًاندهن طبقات البف باستري بالخليططبقة الخضار والجبنقم بطي الفطيرة بالشكل الذي تفضيلةفي مقلاة ساخنة على نار متوسطةضيفي ملعقة سمن أو زيت وحمري الفطيرة لمدة دقيقتين على كل جانب حتى تصبح مقرمشة وتكتسب اللون البني الذهبي.