في ظل التخفيضات .. سعر سياره شيري تيجو 4 برو 2025 الجديد

يقدّم الصانع الصيني عددًا كبيرًا من إصدارات السيارات داخل سوق السيارات المصرية، وذلك بسبب إقبال المواطنين على شراء الطرازات الصينية الجديدة بسبب التكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها تلك السيارات، والتي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 ، وتنتمي تيجو 4 برو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .
- مواصفات شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 :
تحتوي شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 الجديدة علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، وشاشة تعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وتكييف، و
بها فرش مقاعد من القماش، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها مصابيح ضباب أمامية، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP .
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