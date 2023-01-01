في ظل التخفيضات .. سعر سياره شيري تيجو 4 برو 2025 الجديد



شيري تيجو 4 شيري تيجو 4

يقدّم الصانع الصيني عددًا كبيرًا من إصدارات السيارات داخل سوق السيارات المصرية، وذلك بسبب إقبال المواطنين على شراء الطرازات الصينية الجديدة بسبب التكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها تلك السيارات، والتي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 ، وتنتمي تيجو 4 برو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .



- مواصفات شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 :



تحتوي شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 الجديدة علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، وشاشة تعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وتكييف، و

بها فرش مقاعد من القماش، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها مصابيح ضباب أمامية، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP .

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- أبعاد شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 الجديدة :تأتي سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 الجديدة بطول 4358 مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2630 مم .- محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 :سعه خزان وقود سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 الجديدة يصل الي 51 لتر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 111 حصان، ويصل عزم دورانها الي 138 نيوتن/متر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .- أسعار شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 الجديدة :الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 الجديدة تتوافر بالسوق المصري بسعر 850 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 الجديدة تتوافر بالسوق المصري بسعر 925 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 الجديدة تتوافر بالسوق المصري بسعر 999 ألف جنيه .