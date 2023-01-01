في رفح الفلسطينية.. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال



قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال جراء حدث أمني في رفح الفلسطينية، لافتة إلى هبوط مروحية إسرائيلية لإجلائهم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.



وبدعم أمريكي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، لتصل حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37124 شهيدًا و84712 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، غالبيتهم من النساء والأطفال.



