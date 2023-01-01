في اليوم العالمي للشاي.. طبيب يكشف فوائده



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يحتفل العالم في 21 مايو من كل عام باليوم العالمي للشاي، وبهذه المناسبة يكشف د. جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، 10 فوائد للشاي، ولكن ينصح أولاً بشرب الشاي بدون سكر وبعد الأكل بنصف ساعة على الأقل، بمعدل 3 إلى 5 أكواب يوميًا، وتتمثل الفوائد في الآتي:



1. يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.



2. مركبات الفلافونويد في الشاي الأسود مفيدة لصحة القلب، وقد وجدت الدراسات أن شرب الشاي الأسود بانتظام قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

قد يعجبك أيضا...

3. الشاي الأسود قد يساعد في تقليل مستويات LDL (الكوليسترول السيء) في الجسم، رغم أن النتائج مختلطة.4. البوليفينول والخصائص المضادة للميكروبات في الشاي الأسود قد تحسن من صحة الأمعاء والمناعة.5. شرب الشاي الأسود بانتظام قد يساعد في تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.6. الشاي الأسود قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وهو السبب الرئيسي الثاني للوفاة عالميًا.7. الشاي الأسود غير المحلى قد يساعد في تحسين استخدام الأنسولين وتقليل نسبة السكر في الدم.8. مادة البوليفينول في الشاي الأسود قد تساعد في محاربة الخلايا السرطانية في الجسم، رغم أن الشاي لن يعالج السرطان.9. الكافيين وL-theanine في الشاي الأسود قد يساعدان في تحسين التركيز واليقظة.10. الفلافونويد في الشاي مفيد للسيدات المسنات، حيث يقلل من تكلس الأورطي النازل في البطن مما يقلل من معدل جلطات المخ وقصور الشرايين التاجية وفق دراسة حديثة.