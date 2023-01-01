في اليوم العالمي لسلامة الأغذية..تعرف على أفضل ممارسات الطهي والتخزين

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يقع الكثير من الأشخاص كل عام ضحايا لتلوث الغذاء، سواء كان ذلك بسبب ممارسات الطهي أو مشاكل التخزين أو عدم كفاية الضوابط.



نظرا لأن حوادث سلامة الأغذية المعروفة بالمواقف التي توجد فيها مخاطر صحية محتملة أو مؤكدة، تؤثر على الناس، ففيما يلي ممارسات الطبخ والتخزين الصحية التي يمكن أن تحافظ على سلامة الغذاء، حسب صحيفة هندوستان تايمز.





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-التخزين في درجة حرارة منخفضة:في حالة وجود بقايا من الطعام المطبوخ الطازج، ونحتاج إلى تخزينها لليوم التالي، فيجب التأكد من تبريدها أولا، وتخزين المواد الغذائية عالية الخطورة عند درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل، فهذا يحافظ على سلامة الطعام من التسمم الغذائي أو التلف.-الحاويات المغطاة:يجب التأكد من تغطية حاويات التخزين وإحكامها بشكل صحيح أثناء حفظ المواد الغذائية، ويمكن أن تؤدي الحاويات المغطاة بشكل فضفاض أو الحاويات التي لا تحتوي على أغطية إلى التلوث.-الطهي الجيد:أثناء الطهي، يجب التأكد من قلي المواد الغذائية جيدًا، أو غليها بشكل صحيح قبل استهلاكها أو تخزينها لاستخدامها مرة أخرى.-اللحوم والأسماك:قبل طهي اللحوم أو الأسماك واستهلاكها، يجب تنظيفها جيدًا بالماء وإزالة الدم والقشور، وينبغي طهيها بشكل صحيح قبل الاستهلاك.