في اليوم العالمي لأعسر اليد.. تعرف على أشهر مستخدمي اليد اليسرى من بينهم "أوباما"

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اليوم العالمي للعسر يُحتفل به في 13 أغسطس من كل عام، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة التقدير للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى.

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التأسيس: تم تأسيس اليوم العالمي للعسر في عام 1976 على يد مؤسسة "Left-Handers International" لتسليط الضوء على التحديات التي قد يواجهها الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى في عالم مصمم في الغالب للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى وتعزيز التقدير لهم، والذين يشكلون نحو 10% من سكان العالم.أسباب الاحتفال باليوم العالمي للعسر:• التمييز التاريخي: في العديد من الثقافات والتقاليد القديمة، كان يُنظر إلى استخدام اليد اليسرى على أنه غير طبيعي، وكان يتم إجبارهم على استخدام اليد اليمنى، وكان ذلك يسبب لهم مشكلات نفسية وعملية.• التصميمات الموجهة لليد اليمنى: العديد من الأدوات والمرافق العامة مصممة في الأساس لمستخدمي اليد اليمنى، مما يمكن أن يتسبب في صعوبات لمستخدمي اليد اليسرى.أهمية اليوم العالمي للعسر:• التقدير والاحترام: يعزز اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسرى التقدير والاحترام للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى ويسعى لإيجاد بيئة أكثر شمولاً وارضاءا للجميع.• الترويج للتنوع: يسلط هذا اليوم الضوء على أهمية التنوع والاختلاف ويشجع المجتمع على فهم وتقبل الاختلافات الفردية وعدم النفور من أي شخصيات ذات اختلاف.شخصيات مشهورة:خلال اليوم العالمي للعسر فهناك العديد من الشخصيات المشهورة عسراويين ويكونون مثالاً يحتذى به، مثل ليوناردو دا فينشي، ونيل أرمسترونغ، وبيل غيتس، وتوني هوك، وباراك أوباما، وجيمي هندريكس، ومايكل أنجلو،و إلين ديجينيرس، وماري كوري،و أودري هيبورن ، وبيكاسو، وستيف جوبز" مؤسس شركة أبل"، وشارلز داروين" العالم الذي وضع نظرية التطور".مستخدمو اليد اليسرى متهمون بالسحرفي اليوم العالمي للعسر، فهناك بعض الثقافات، كان يُنظر إلى أشخاص تلك الحالة بطرق سلبية، وكانوا يُتهمون بالسحر، وذلك نتيجة لعدة أسباب:اليد اليمنى كانت تُعتبر رمزًا للخير، بينما اليد اليسرى كانت ترتبط بالسحر والشعوذة.كان يُنظر إلى استخدام اليد اليسرى سلوكًا غير مرغوب فيه، وهذه النظرة أدت إلى نظرة سلبية وتهم غير مبررة مثل السحر.الأثر على الأفراد:1. الاضطهاد والتمييز: تعرض أصحاب تلك الحالة للتمييز والاضطهاد بسبب هذه الاعتقادات، ففي العصور الوسطى، كانت هناك حالات من المحاكمات واتهامات بالسحر ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم "مختلفون".2. الصدمات النفسية: التمييز والضغط الاجتماعي قد يؤديان إلى تأثيرات نفسية سلبية، بما في ذلك الشعور بالنقص أو الاستبعاد.مستخدمو اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالفصامفي اليوم العالمي للعسر، فهناك بعض الأبحاث والدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفصام مقارنةً بالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى، على سبيل المثال دراسة أجريت في عام 2001 على عينة من المرضى المصابين بالفصام وجدت أن نسبة استخدام اليد اليسرى كانت أعلى مقارنةً بالسكان العاديين.الخصائص والميزات:1. التفكير والإبداع: بعض الدراسات تقترح أن هؤلاء الأشخاص يميلون إلى التفكير الإبداعي والتفكير خارج الصندوق.2. التوازن العصبي: يُعتقد أن دماغ هؤلاء الأشخاص يعمل بشكل مختلف قليلاً عن دماغ الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى، وغالبًا ما يكون لديهم توازن أكبر بين نصفي الدماغ الأيمن والأيسر.الحلول والتكيف:1. الأدوات المخصصة:هناك العديد من الأدوات والأجهزة المصممة خصيصًا لأصحاب تلك الحالة، مثل الأقلام، والمقصات، وأجهزة الكمبيوتر.2. التعليم والتدريب: تم تعديل بعض المناهج التعليمية والبرامج التدريبية لتكون أكثر شمولاً.3.التوعية: يُعزز اليوم العالمي هذا الوعي والتقدير لمستخدمي اليد اليسرى، ويساهم في تحسين فهم المجتمع للتحديات التي يواجهونها.وفي اليوم العالمي للعسر فيمكن أن يكون استخدام اليد اليسرى ميزة في بعض المجالات، مثل الألعاب الرياضية والفنون، حيث يظهر الإبداع والتفكير غير التقليدي، كما أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون مثالًا رائعًا على كيف يمكن أن يكون لمستخدمي اليد اليسرى تأثير كبير في مجموعة متنوعة من المجالات.