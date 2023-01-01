في المستقبل .. تنظيم رحلات سياحية لقمر كوكب المشتري

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يعتقد العلماء بأن قمر كوكب المشتري "آيو" قد يكون وجهة لسياح الفضاء الباحثين عن الإثارة في المستقبل .



ويبلغ حجم القمر ربع حجم الأرض ، ويحتوي علي 400 بركان نشط وأكثر من 135 جبلًا , ومن المتوقع أن نتواجد مستعمرات بشرية خارج كوكب الأرض ، لذلك قد تصبح الرحلات إلى قمر المشتري عادية.



ولم ير العلماء كوكب المشتري إلا من بعيد، واستنادًا إلى البيانات التي جمعتها المركبة الفضائية "جونو" في ديسمبر وفبراير من هذا العام، حيث تظهر كيف يبدو القمر "آيو" عن قرب.

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ويعد القمر "آيو" موطنًا للعديد من بحيرات الحمم البركانية، ولكن إحدى البحيرات ذات الأهمية الخاصة لوكالة ناسا وبالتالي السياح هي بحيرة "لوكي باتيرا ".ولقد جذبت البحيرة أعين العلماء لسبب وهي لسطحها العاكس للغاية , على عكس البحيرات الموجودة على الأرض، فإن بريق "لوكي باتيرا" يرجع إلى خصائصها المختلفة تمامًا.وهناك أيضا "جبل ستيبل" علي قمر المشتري والذي جذب العلماء أيضا ، ويبلغ ارتفاعه ما بين (5 و7 كيلومترات) , ولكن المشي عبر ظله الشاهق سيبدو وكأنه ليل نهار على الأرض.ويحتوي قمر كوكب المشتري "آيو" أيضا علي جبل بوسولي أطول وأطول جبل في القمر وهو يتضاءل أمام كل سلسلة جبال على وجه الأرض , يبلغ طوله (570 كم)، ويبلغ ارتفاعه 17500 متر , وهذا يعادل ضعف حجم جبل إيفرست .تستغرق شهرين فقط.. ناسا تجهز صاروخ فضائي في رحلة للمريخوعلى عكس كل الأقمار الأخرى بحسب موقع ذا صن البريطاني، لا يوجد لدى القمر حفر نيزكية ,وذلك لأن الانفجارات البركانية العديدة التي شهدها آيو تميل إلى محو أي حفر نيزكية , ومع ذلك، فإن ما يمتلكه القمر هو الكثبان الرملية "الكبيرة" الغامضة على الرغم من قلة الرياح التي تهب عليها.ويُعتقد أن هذه الضفاف الرملية المتموجة "أكثر تنوعًا إلى حد كبير من المناظر الطبيعية الصحراوية الكلاسيكية التي لا نهاية لها في أجزاء من الأرض , لكن وجودها في حد ذاته حيّر العلماء لسنوات.