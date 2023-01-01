في أول قائمة أسعار لـ"Audi " خلال 2024.. انضمام طرازات e-tron الكهربائية للمرة الأولى بالسوق المصري



Audi Audi

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأتوموتيف EATC (وكيل سيارات أودي في السوق المصري) عن أحدث قائمة أسعار للعلامة الألمانية بعد اختفاء لما يقارب سنة وأربعة أشهر، ولم تقتصر القائمة على طرح موديلات 2024 من الطرازات الموجودة مسبقًا، ولكن تمت إضافة موديلات e-tron الكهربائية للمرة الأولى، والتي كانت قد تم الإعلان عنها في التاسع والعشرين من شهر فبراير.



أودي Q8 إي-ترون

أعلن وكيل أودي عن أول إطلاق لإصدارات e-tron الكهربائية في السوق المصري، من خلال طرح الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم الكهربائية (Q8 e-tron) جنبًا إلى جنب (أودي RS e-tron GT) السبورت باك.. وتنطلق السيارة الـSUV في فئتين أسعارهما كالتالي

• الفئة ذات مرايا الأبواب العادية بسعر 4,990,000 جنيه

• الفئة ذات المرايا الافتراضية بسعر 5,150,000 جنيه



أما النسخة الـ Sportback فأسعارها كالتالي:

• الفئة ذات مرايا الأبواب العادية بسعر 5,200,000 جنيه

• الفئة ذات المرايا الافتراضية بسعر 5,350,000 جنيه

قد يعجبك أيضا...

تعتمد Q8 e-tron على زوج من المحركات الكهربائية قادرين على توليد قوة 402 حصانًا مع أقصى عزم دوران 664 نيوتن متر. وتنطلق السيارة بنظام دفع كلي للعجلات، وتتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.6 ثوان، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/س.وكلا الإصدارين الـ SUV والـ Sportback مزود ببطارية ليثيوم-أيون بسعة 106 كيلووات/ساعة، تتيح مدى يتراوح بين 481 إلى 582 كيلومتر في الأول، و487 إلى 600 كيلومتر في الثاني.أودي RS e-tron GTفي نفس اليوم المذكور تم الإعلان عن السيدان الرياضية (RS e-tron GT)، لتكون هي ثالث أفراد عائلة (e-tron) الكهربائية وتتوفر السيارة بفئة واحدة سعرها 7,900,000 جنيه.تعتمد (آر إس إي-ترون چي تي) على زوج من المحركات الكهربائية بإمكانهم توليد قوة 590 حصانًا ومع الـ Launch Control تصل إلى 637 حصاناً، مع أقصى عزم دوران يبلغ 830 نيوتن متر.. وتنطلق السيارة بنظام دفع كلي للعجلات، وتتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.3 ثوان، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س.وتتصل المنظومة ببطارية ليثيوم-أيون بسعة 83.7 كيلووات/ساعة، تتيح مدى يتراوح بين 447 إلى 495 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخرى، والتي يمكن إعادة شحنها باستخدام شاحن DC بقدرة تصل إلى 270 كيلووات، ليتم شحن من 5% إلى 80% خلال زمن 22.5 دقيقة.