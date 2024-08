فيفو V40 وV40 Pro.. ثورة جديدة في عالم الهواتف الذكية

وV40 Pro وV40 Pro

كشفت شركة vivo عن هواتف vivo V40 وvivo V40 Pro، اللتين تتميزان بسعة بطارية كبيرة وتصميم فائق النحافة حيث يدعم هاتف vivo V40 معالج Snapdragon 7 Gen 3 الذي قُدم سابقًا في هاتف vivo V30، بينما يأتي هاتف vivo V40 Pro بترقية مع معالج Dimensity 9200 Plus يتميز هاتفا vivo V40 وvivo V40 Pro بنفس الأبعاد 164.2 × 74.9 × 7.58 مم، ويأتيان بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش تدعم هذه الشاشة معدل تحديث 120 هرتز ودقة عرض 2800 × 1260 بيكسل ويصل سطوعها في الهاتفين إلى 4500 نيت، مما يمثل ترقية كبيرة مقارنة بسلسلة هواتف V30 وتحتوي شاشات الإصدارات الجديدة على ثقب في الوسط للكاميرا الأمامية التي تأتي بمستشعر ISOCELL JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل.

هواتف vivo V40 وvivo V40 Proيأتي هاتف V40 Pro بإعدادات كاميرا خلفية تشمل مستشعر رئيسي Sony IMX921 بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر Sony IMX816 بدقة 50 ميجا بيكسل مع عدسات تليفوتو بورتريه، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الاتساع من ناحية أخرى، يأتي هاتف V40 بإعدادات مزدوجة في الكاميرا الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر آخر بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الاتساع، مع دعم “AI Aura Light Portrait” وحلقة فلاش LED.Vivo V40 - First Look with Review | Vivo V40 Pro Official - Vivo V40 Price in Pakistanنظام تشغيل هواتف vivo V40 وvivo V40 Proيعتمد الهاتفان على واجهة Funtouch OS 14 ونظام تشغيل Android 14، ويضم كل منهما بطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط يتوفر هاتف vivo V40 بعدة نماذج، حيث يبدأ النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر يبدأ من 480 دولار، بينما يصل أعلى نموذج إلى ذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا بايت وسعة تخزين 512 جيجا بايت أما هاتف vivo V40 Pro، فيتوفر بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر يبدأ من 655 دولار، ويصل أعلى نموذج إلى ذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا بايت وسعة تخزين 512 جيجا بايت.