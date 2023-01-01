فيفا يُقرّب إمكانية إقامة مباريات الدوري خارج البلاد: خطوة تُعزّز آمال الأهلي والزمالك

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صورة الخبر: فيفا
فيفا

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن قرار جديد سيتم اتخاذه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة المقبلة.

وكتب الاعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير: فيفا يتجه إلى الموافقة على إقامة مباريات الدوريات المحلية خارج البلاد"

وشهدت الفترة الماضية رغبة بعض الدوريات في إقامة مبارياتها خارج البلاد مثل الأهلي والزمالك، إلا أن قوانين الفيفا تمنع ذلك.

المصدر: elbalad

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