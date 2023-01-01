فيفا يحسم الجدل: كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة

بينما لم يظهر إنفانتينو أي نية للتراجع، عندما ألقى كلمة أمام الاتحادات الأعضاء في "فيفا" خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، المقام اليوم، الجمعة، فى العاصمة التايلاندية بانكوك.
تحدث السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قصة وجود خلاف قانوني بشأن خطط الاتحاد لإقامة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً، خلال الصيف العام المقبل، حيث وصف الأمر بأنه "نقاش عقيم".
وقال إنفانتينو فى تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، حتى مع إقامة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، الذى يشارك فيه 32 فريقاً، وتُقام به 63 مباراة كل 4 سنوات، فإن «فيفا» ينظم نحو 1 فى المائة فقط من إجمالي مباريات الأندية الكبرى في العالم، أما جميع اللقاءات الأخرى، فإن 98 أو 99 فى المائة منها يتم تنظيمه بواسطة الدوريات والاتحادات القارية المختلفة، وهذا أمر جيد.
وكان فيفا تلقى تهديدات بأنه سيواجه إجراءات قانونية من رابطة الدوريات العالمية، التي يرأسها ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، إذا لم تتم إعادة جدولة البطولة الموسعة، التي من المقرَّر أن تقام فى الولايات المتحدة يونيو ويوليو 2025.
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