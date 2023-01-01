فيفا يحسم الجدل: كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة



كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية 2025



تحدث السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قصة وجود خلاف قانوني بشأن خطط الاتحاد لإقامة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً، خلال الصيف العام المقبل، حيث وصف الأمر بأنه "نقاش عقيم".



وقال إنفانتينو فى تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، حتى مع إقامة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، الذى يشارك فيه 32 فريقاً، وتُقام به 63 مباراة كل 4 سنوات، فإن «فيفا» ينظم نحو 1 فى المائة فقط من إجمالي مباريات الأندية الكبرى في العالم، أما جميع اللقاءات الأخرى، فإن 98 أو 99 فى المائة منها يتم تنظيمه بواسطة الدوريات والاتحادات القارية المختلفة، وهذا أمر جيد.



وكان فيفا تلقى تهديدات بأنه سيواجه إجراءات قانونية من رابطة الدوريات العالمية، التي يرأسها ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، إذا لم تتم إعادة جدولة البطولة الموسعة، التي من المقرَّر أن تقام فى الولايات المتحدة يونيو ويوليو 2025.

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بينما لم يظهر إنفانتينو أي نية للتراجع، عندما ألقى كلمة أمام الاتحادات الأعضاء في "فيفا" خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، المقام اليوم، الجمعة، فى العاصمة التايلاندية بانكوك.وأضاف إنفانتينو، لكن هنا يأتي الأمر بأن نسبة 1 أو 2 في المائة من المباريات التي ينظمها فيفا تمول كرة القدم فى جميع أنحاء العالم، الإيرادات التي نحققها لا تذهب فقط لعدد قليل من الأندية فى بلد واحد، الأرباح التى ندرها تذهب إلى 211 دولة حول العالم.وتابع، "لا توجد منظمة أخرى تفعل ذلك، لذا آمل أن تؤدي هذه الأرقام التي يمكنكم التحقق منها بالطبع لإيقاف هذا النقاش العقيم الذي لا معنى له حقاً، والتركيز على ما يتعين علينا القيام به، وما مهمتنا التي تتمثل في تنظيم الفعاليات والمسابقات وتطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، لأن 70 فى المائة من الاتحادات الأعضاء لن يكون لديها كرة قدم دون الموارد التي تأتي مباشرة من فيفا".جاء فى رسالة موجهة لإنفانتينو من جانب رابطة الدوريات العالمية وفيفبرو أن جدول مباريات كرة القدم "فاق مرحلة التشبع" الآن، وكشفت الرسالة أن التغييرات في أجندة البطولات، مثل إقامة مونديال الأندية بشكلها الجديد وزيادة عدد المشاركين بكأس العالم وإضافة بطولة كأس الإنتركونتيننتال، تسببت في "ضرر اقتصادي" للمسابقات المحلية، ودفعت اللاعبين إلى ما هو أبعد من حدودهم.كما أعلن إنفانتينو أيضاً عن خطط لإقامة مهرجان جديد لكرة القدم تحت 15 عاماً بمشاركة فرق من جميع الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 211 اتحاداً، وتحدث عن احتمال إقامة كأس العالم للأساطير لنجوم الساحرة المستديرة السابقين.