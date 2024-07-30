فيروس غرب النيل يفتك بأوروبا.. وفيات جديدة في إسبانيا واليونان

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ألقى فيروس غرب النيل بظلاله على المشهد الصحي العالمي، إذ سجل مؤخرًا وفاة شخصين جديدين نتيجة مضاعفات الإصابة به، وذلك بعدما انتشر الفيروس في بعض المناطق الأوروبية عبر لدغات البعوض، مما يسلط الضوء على خطورة هذا الفيروس وتأثيره على الصحة.

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وفيات في إسبانيا بسبب فيروس غرب النيلوبحسب صحيفة «مترو» البريطانية، فقد توفي في وقت سابق 5 أشخاص آخرين بسبب فيروس غرب النيل في جنوب إسبانيا منذ بداية العام الجاري، فيما توفي 12 آخرين في اليونان، وجاء من بين أحدث الوفيات في المملكة الإسبانية رجل يبلغ من العمر 71 عامًا، تم نقله إلى العناية المركزة في مستشفى بإشبيلية.كيف ينتشر فيروس غرب النيل؟وينتشر فيروس غرب النيل عن طريق بعوضة الكيولكس، وقد وصل إلى إسبانيا لأول مرة في عام 2004 حيث كانت الخيول الأكثر تأثرًا به في ذلك الوقت.الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس غرب النيلوتشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة به كل من «كبار السن، مصابي السرطان والسكري، كما يمكنه أن يسبب التهاب السحايا عند الأطفال.الحمى، والصداع، وآلام الجسم، والتقيؤ، والإسهال، أو الطفح الجلدي، تعد هي أبرز أعراض الإصابة بفيروس غرب النيل، وحتى الوقت الجاري لا توجد لقاحات للوقاية من الفيروس أو أدوية لعلاجه.الأماكن التي يتواجد فيها البعوضووفق للتقارير العالمية قد تم تحديد كل من الأراضي الرطبة، وحمامات السباحة في المناطق الريفية باعتبارها الأماكن التي من المرجح أن يتواجد فيها البعوض الحامل للفيروس، حيث يصاب الأشخاص بالفيروس عندما تتغذى البعوض على الطيور المصابة ثم تلدغ الأشخاص.