فيديو l الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا حتي نهاية الأسبوع .. فيديو

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قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه لا يوجد اليوم تغيرات جوهرية فى الحالة الجوية خلال الفترة الحالية، ودرجات الحرارة فى معدلاتها أو أعلي بحوالي درجة إلى درجتين، مشيرا إلى أن درجات الحرارة بالقاهرة الكبري تكون ما بين ال37 إلى 36 درجة مئوية.

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وأضاف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء نسبي بالرياح، وبالتالي يزيد من الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة، موضحا أن اليوم يظل الطقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات الليل، مائل للحرارة ليلا، والصغري تصل بالقاهرة الكبري ما بين ال27 إلى ال26 درجة مئوية.وتابع الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الرطوبة تعتبر فى أعلي درجاتها وتصل من 90 إلى 95% خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية، ومن 80 إلى 85% بالنسبة للقاهرة الكبري، لافتا إلى أن سقوط الأمطار مستمرة حتي نهاية الأسبوع الحالي، وتكون من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من جنوب جبال سلاسل البحر الأحمر وتمتد حتي منطقة مرسي علم.