(فيديو) Google 2024.. ماذا نتوقع في 13 أغسطس

لقد حان الوقت تقريبًا مرة أخرى لعالم التكنولوجيا للتوقف عن كل ما يفعله والانتباه بينما تعرض شركة كبرى أحدث أجهزتها. التالي هو دور Google. بفضل سلسلة من التسريبات والتشويقات الخاصة بـ Google، لدينا بالفعل فكرة واضحة إلى حد ما عما تخطط له الشركة لحدث الأجهزة Made by Google.

سنحصل على الكشف الرسمي عن تشكيلة Pixel 9، لشيء واحد. يتضمن هذا ما تسميه الشركة Google Pixel 9 Pro Fold، وهو بالتأكيد أكثر لفظًا من "Pixel Fold 2". بالإضافة إلى ذلك، ستكشف Google بالتأكيد عن مزيد من التفاصيل حول Android 15 وطرح نظام التشغيل للجمهور. توقع أن تسمع كلمة "Gemini" كثيرًا أيضًا حيث من المرجح أن تركز Google على الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للهواتف الجديدة.قد تكون بعض الملحقات متاحة في شكل Pixel Buds Pro 2 وPixel Watch جديدة (أو اثنتين) أيضًا. قد يكون هناك بعض الأجهزة الأخرى المعروضة، بما في ذلك صندوق بث Google TV الجديد - مع اختفاء علامة Chromecast التجارية ربما - بالإضافة إلى منظم حرارة Nest Learning Thermostat المحدث.عادةً ما تعقد Google حدثها السنوي الكبير للأجهزة في أكتوبر، لكن الشركة تعقده بالفعل في الصيف هذه المرة، ربما لتسبق تشكيلة iPhone 16. سيقام حدث Made by Google في 13 أغسطس في الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.إليك ما نعرفه على وجه اليقين أن Google ستعرضه في الحدث وكل شيء آخر نتوقع معرفته في Made by Google:Pixel 9 و9 Pro و9 Pro XLكما هو معتاد، سيكون الحدث الرئيسي لـ Made by Google هو تشكيلة Pixel 9. أكدت Google (كما لو كانت في شك حقًا) أنها ستعرض هواتف ذكية جديدة في الحدث، لكن من المتوقع أن يكون لديها ثلاثة نماذج تقليدية هذا العام بدلاً من اثنين.سيكون Pixel 9 و9 Pro خليفة مباشرًا لـ Pixel 8 و8 Pro. تشير التسريبات والشائعات إلى أن Google ستضيف Pixel 9 Pro XL، بشاشة أكبر من الطرازين الآخرين، إلى التشكيلة أيضًا. يزعم YouTuber Andro-news أنه حصل على عينة هندسية للهاتف الأكبر، والذي يحتوي على حواف مسطحة ومعادن مصقولة على الجانبين وزجاج غير لامع في الخلف. ومع ذلك، لم يتم تشغيل الهاتف في الفيديو.من المقرر أن يحتوي Pixel 9 Pro على مواصفات أكثر تقدمًا من Pixel 9 ولكن بنفس حجم الشاشة. ومن المتوقع أن يحتوي Pixel 9 Pro XL، في غضون ذلك، على نفس مواصفات 9 Pro تقريبًا ولكن في هاتف أكبر. وفقًا لـ Tom’s Guide، ستبلغ قياسات شاشات 9 و9 Pro حوالي 6.3 بوصات بينما قد يحتوي Pixel 9 Pro XL على شاشة ضخمة مقاس 6.9 بوصات.من المتوقع أن تحتوي الهواتف الثلاثة على وحدة كاميرا أعيد تصميمها. يبدو شريط الكاميرا الكبير هذا (الذي أكدته Google على الأقل لجهاز Pixel 9 Pro) وكأنه يبرز كثيرًا من الجسم الرئيسي. ما لم تلتقط حافظة مناسبة، فربما يمكنك أن تتوقع أن يعلق في جيبك أكثر مما تريد. يُعتقد أن Pixel 9 يحتوي على عدسات عريضة بدقة 50 ميجابكسل وعدسات فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل في مجموعة الكاميرا الخاصة به.من المرجح أن تستخدم Google مجموعة شرائح جديدة هذا العام، والتي من المحتمل أن تسمى Tensor G4. أشارت التسريبات أيضًا إلى أن Pixel 9 الأساسي سيأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من التخزين. ومن المتوقع أن يصل الحد الأقصى للهاتفين الأكبر حجمًا إلى 512 جيجابايت من التخزين. ومن الإضافات المتوقعة الأخرى هذا العام تقديم رسائل الأقمار الصناعية الطارئة، وهي ميزة دعمتها Apple في الجيلين الأخيرين من أجهزة iPhone.Pixel 9 Pro Foldستأمل Google أن يجد المستهلكون تصميم أحدث هاتف قابل للطي أكثر أناقة من اسمه. لا ينطق اسم "Pixel 9 Pro Fold" بسهولة مثل "Pixel Fold 2". ومع ذلك، فإن التغيير منطقي إذا كانت Google تتطلع إلى وضع الجهاز القابل للطي بشكل أكثر وضوحًا كمنتج متميز مع تضمين "Pro" في الاسم. إذا كان الجهاز القابل للطي يحتوي على نفس مجموعة الشرائح مثل بقية مجموعة Pixel 9، فإن تغيير الاسم يكون أكثر منطقية.ليس من النادر أن يقوم مصنعو الهواتف بإعادة تصميم كبيرة في محاولتهم الثانية (أو حتى الثالثة) لعامل شكل جديد حيث يتعلمون المزيد حول ما ينجح وما لا ينجح. مثل إخوته الأكثر صلابة، يحتوي 9 Pro Fold أيضًا على نتوء ملحوظ للكاميرا وإن كان ذلك يضع العدسات رأسياً. تشير الصور المسربة من جهة تنظيمية في تايوان إلى أن كاميرا السيلفي قد تم نقلها على الجزء الداخلي يبدو أن Google قللت من ثنية الطي هذه المرة أيضًا.Android 15 وGeminiكما هو الحال دائمًا، أعلنت Google تدريجيًا عن ميزات Android 15 على مدار الأشهر القليلة الماضية، وذلك جزئيًا لمساعدة المطورين على تحديث تطبيقاتهم قبل طرح نظام التشغيل للجمهور. جنبًا إلى جنب مع تدابير الأمان مثل قفل اكتشاف السرقة ومنع الاحتيال في Google Play، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن Google تنسج الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر إحكامًا في نسيج نظام التشغيل المحمول الخاص بها.أوضحت إعلانات Made by Google بشكل واضح أن الشركة تركز بشكل كبير على ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزتها الجديدة، مثل القدرة على صياغة خطاب أو بريد إلكتروني بناءً على مطالبة. أكدت Google في I/O أن Gemini سيتم دمجه بشكل أعمق في Android 15 (والذي قد يعني ربما زوال Google Assistant) وسيكون لديه وعي سياقي أفضل بما تفعله. على سبيل المثال، ستتمكن من طرح أسئلة على chatbot حول مقطع فيديو على YouTube تشاهده ويجب أن يكون قادرًا على الإجابة عليها. قد تفكر فيه كإصدار حديث وتفاعلي من Pop-Up Video.يجب أن نحصل على تاريخ إصدار Android 15 - على الأقل لأجهزة Pixel المدعومة - في الحدث. سيكون ذلك في نفس الوقت تقريبًا الذي تبدأ فيه Google شحن مجموعة Pixel الجديدة، على الأرجح في وقت لاحق من شهر أغسطس.Pixel Watch 3من الأفضل ألا تبني Google سفنًا بالنظر إلى عدد التسريبات التي يتعين عليها التعامل معها. قبل أسبوعين من Made by Google، حصلت Android Headlines على مواصفات Pixel Watch 3، والتي من المتوقع أن تكون متاحة بحجمين: 41 مم و45 مم.من المرجح أن تحتوي Pixel Watch 3 على شاشة Actua قادرة على توفير ما يصل إلى 2000 شمعة من السطوع - أي ضعف سطوع شاشة AMOLED في الطراز السابق. وفقًا للتسريب، تدعي Google أن وضع توفير البطارية يمتد الوقت بين الشحنات إلى ما يصل إلى 36 ساعة، على الرغم من أنك ستحصل على ما يصل إلى 24 ساعة من الاستخدام القياسي من الجهاز القابل للارتداء عند تمكين الشاشة التي تعمل دائمًا. من المتوقع أن يوفر الطراز الأصغر شحنًا أسرع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالطراز السابق أيضًا.كان من المتوقع أن تطلق Google على الطراز الأكبر اسم Pixel Watch 3 XL. ومع ذلك، لم يعد من المتوقع أن يكون هذا هو الحال، وفقًا لـ Android Headlines. تقول النشرة إن كل متغير سيكون له حجمه المدرج بين قوسين للتمييز بينهما.Pixel Buds Pro 2لقد مر عامان منذ أن أطلقت Google Pixel Buds Pro، لذا فهي تستحق الترقية. تشير الشائعات إلى أن Pixel Buds Pro 2 ستظهر لأول مرة في Made By Google. ظهرت بعض العروض غير الرسمية، مما يشير إلى أنه إلى جانب ألوان الفحم والخزف الموجودة، سيكون هناك متغيرات Aloe و Hot Pink لتتناسب مع خيارات هواتف Pixel المختلفة. يبدو أن Google تعيد إصدارًا من تصميم wingtip من Pixel Buds الأصلية أيضًا.يبقى أن نرى ما تطبخه Google للجانب الصوتي من Pixel Buds Pro 2 ولكن لدينا على الأقل بعض الإحساس بالسعر. تشير الشائعات إلى أن Pixel Buds Pro 2 سيكلف 229 دولارًا، وهو ما يزيد بمقدار 30 دولارًا عن السعر الأساسي للطراز الحالي.كل شيء آخرفي كل صراحة، هذا كل ما نتوقع رؤيته في Made by Google. كان من المتوقع أن تكشف الشركة عن أحدث Nest Learning Thermostat وصندوق بث جديد في الحدث، لكن Google كشفت عنهما بالفعل قبل أسبوع من العرض الرئيسي.يحتوي Nest Learning Thermostat من الجيل الرابع على شاشة LCD أكبر بنسبة 60 بالمائة من الطراز السابق مع القدرة على الحصول على وجوه قابلة للتخصيص. سيكون متاحًا في 20 أغسطس بثلاثة ألوان: الفضي والأسود والذهبي. يكلف 280 دولارًا ويأتي مع مستشعر درجة حرارة لاسلكي واحد.أما بالنسبة لجهاز Google TV Streamer، فسيكلفك 100 دولار وسيتوفر الشهر المقبل. وفي حين أن هذا أغلى مرتين من Chromecast مع محول Google TV، فقد قامت الشركة بترقية المواصفات بوحدة معالجة رسومية أسرع وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت بدلاً من 2 جيجابايت ومساحة تخزين أكبر أربع مرات عند 32 جيجابايت. هناك دعم لـ HDR وDolby Vision وDolby Atmos والصوت المكاني (عبر Google Pixel Buds) أيضًا. علاوة على ذلك، تم تصميم Google TV Streamer ليكون مركزًا للمنزل الذكي. هناك دعم Matter ولوحة Google Home التي يمكنك من خلالها التحكم في المصابيح الذكية وعرض الفيديو المباشر من أجراس الأبواب المتصلة وكاميرات الأمان.هذه أجهزة مقنعة إلى حد معقول على الأقل، لذلك يبدو من الغريب أن Google لا تريد منحها المزيد من الضوء من خلال الكشف عنها بدلاً من ذلك في حدثها المذهل في 13 أغسطس. ومن المنطقي إذن أن Google يبدو أن الحدث سيركز في المقام الأول على الهواتف الذكية والساعات الذكية وسماعات الأذن. وهذا منطقي لأن هذه هي الفئات الأكثر نجاحًا على الأرجح بالنسبة للشركة خلال فترة العطلات المهمة للغاية. ومع ذلك، هناك دائمًا مساحة لمفاجأة واحدة على الأقل (أعيدوا Stadia، أيها الجبناء).