فيديو .. يجب شرب كمية مياه بعد الاستيقاظ في الصيف



شرب مياه شرب مياه



أكدت الدكتورة منى عبد المطلب، استشاري الباطنة والتغذية، أن بعض ربات البيوت تلجأن لعادة خاطئة، وهي ترك الطعام خارج الثلاجات، لفترات طويلة، مما يؤدي لتراكم البكتيريا على الطعام.



وقالت منى عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن جسم الإنسان يحتوى على نسبة كبيرة من المياه تصل إلى 70%، مؤكدة انه من المهم شرب كمية من المياه بعد الاستيقاظ مباشرة في فصل الصيف.



وتابعت استشاري الباطنة والتغذية، أن لا بد من الحصول على الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات هامة، والفاكهة، لما لها من فوائد على الصحة.

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أكد الدكتور محمد منيسي، استشاري الباطنة، أنه يمكن أن تحدث حالة تسمم عندما يتناول الإنسان أعلى من 50 جرام كافيين، مشيرا إلى أنه لا يوجد مخاطر من تناول الشاي والقهوة والشيكولاتة بالمعدلات الطبيعية.وقال محمد منيسي، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، إن تناول الكافيين في القهوة، يؤدي لقلة حدوث التليف الكبدي والسكر والشلل الرعاش.وأضاف استشاري الباطنة، أن مشروبات الطاقة والمركبات التي تستخدم لبناء العضلات، قد تؤدي لحدوث حالات تسمم، ولها مخاطر على صحة الإنسان.حذَّر الدكتور محمد جلال الغاوي استشاري أول الباطنة والسكر ودهون الدم والكبد جامعة الإسكندرية، من تناول الدهون الموجودة في اللحوم لأنها تؤدي إلى مشاكل كبيرة.تحتفل مصر والأمة العربية والإسلامية غدًا الأحد بـ عيد الأضحى المبارك ، والذي يحرص المسلمون فيه على إقامة واحدة من أهم الشعائر وهي نحر الأضاحي، والأضحية مشروعة في الإسلام بالقرآن الكريم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم – القولية والفعلية وإجماع أئمة المسلمين.وأشار الغاوي، في تصريحات لصدى البلد، إلى إن أفضل صورة لأكل اللحوم هي اللحوم المشوية منزوعة الدهون لانه غير مستحب تناول الدهون نهائيا لانها تؤدي إلى مشاكل كبيرة في القلب والكبد والأوعية الدموية.زيادة الوزنوأكد أنه يجب ممارسة الرياضة لتجنب زيادة الوزن، حيث لابد من الحركة والمشي السريع لمدة نصف ساعة أو ركوب دراجات على سبيل المثال عقب الأكل لأن تناول الطعام مع قلة الحركة ده بيؤدي إلى زيادة الوزن