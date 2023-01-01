فيديو و صور | تدهور مقدمة تيتانيك صور صادمة تُظهِر مدى سرعة تآكل السفينة

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بعد مرور 37 عامًا تحت سطح الماء، تكشف صور مدهشة التآكل السريع لمقدمة سفينة تيتانيك الشهيرة، التي لطالما كانت رمزًا للمجد والفاجعة.

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صور مروعة تُظهِر تآكل تيتانيك على مدى أربعة عقودتُظهِر الصور التي التقطتها روبوتات تحت الماء كيف أثرت المياه المالحة على مقدمة تيتانيك على مدى أربعين عامًا، وأكد الخبراء أن الزيارات المتكررة للموقع قد تسهم في تسريع انهيار السفينة.تأثير الزيارات المتكررة على تدهور تيتانيكعلى الرغم من مرور قرن كامل تحت الماء، تبقى مقدمة تيتانيك واحدة من أكثر المناظر الرائعة والمخيفة في المحيط. ومع ذلك، كشف مسح حديث لموقع الحطام أن الدرابزين، الذي اشتهر بظهوره في فيلم "تيتانيك"، قد تآكل بشكل كبير وأصبح مغطى بالصدأ.صور مروعة التقطتها الروبوتات تحت الماء عبر السنوات تُظهر كيف تآكلت مقدمة السفينة تدريجياً. يشير الخبراء إلى أن بناء السفينة المعدني وزيارات البشر المتكررة للموقع تعني أنه ليس هناك سوى مسألة وقت قبل أن تنهار تيتانيك تمامًا.د. رودريغو باتشكو-رويز، مدير بيانات الآثار في HMS Victory وعالم آثار بحرية من جامعة ساوثهامبتون، صرح لصحيفة MailOnline: "النظرة الواقعية هي أنها بسبب كونها جسمًا معدنيًا ضخمًا، لن تبقى طويلاً."في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت شركة RMS Titanic Inc، التي تمتلك حقوق الإنقاذ للسفينة، صورًا وفيديوهات جديدة للحطام الغارق. التقطت كاميرات الروبوتات التي تعمل عن بُعد أدلة صادمة على سرعة تدهور السفينة.أظهرت الصور أن جزءًا بطول 4.5 متر من الدرابزين الأمامي بدا وكأنه اختفى من مقدمة السفينة. وكشفت عمليات المسح ثلاثي الأبعاد للمنطقة المحيطة أن الدرابزين قد انهار وسقط كقطعة واحدة إلى قاع المحيط.اقرأ أيضًا|الذكرى الـ112 لغرق «تيتانيك».. أسرار مدينة تسير في المحيطاتغرقت تيتانيك إلى مكانها الحالي في 15 أبريل 1912، مما أدى إلى وفاة 1500 راكب وأفراد الطاقم. ومنذ ذلك الحين، بقيت تقريبًا كما هي على عمق 3800 متر تحت سطح الماء قبالة سواحل نيوفاوندلاند، كندا.عندما عثر المستكشفون على الحطام في عام 1985، كانوا مذهولين لاكتشاف أن الدرابزين ومقدمة السفينة ما زالا محفوظين بشكل ملحوظ، ومع ذلك، كما تكشف هذه الصور، أظهرت كل رحلة استكشافية لاحقة تدهورًا أكبر.يشرح د. باتشكو-رويز أن المياه المالحة والغنية بالأكسجين في المحيط الأطلسي الشمالي لها تأثير سيء بشكل خاص على البناء المعدني للتيتانيك. حيث يتعرض الحديد في السفينة للتأكسد ويشكل رقائق سميكة من أكسيد الحديد.توضح مقارنة الصور المأخوذة في التسعينيات بتلك المأخوذة في عام 2010 كيف تراكمت التكتلات الطويلة من الصدأ المعروفة بـ"الصدأيلات" على الدرابزين."هذا يعني أن الحديد في الدرابزين يتسرب من الواجهة ويشكل طبقات من أكسيد الحديد، مما يضعف المعدن"، كما يشرح د. باتشكو-رويز.بينما يثير انهيار الدرابزين الأمامي الحزن، تشير هذه الصور أيضًا إلى مشكلة أكبر بكثير. تم بناء هيكل تيتانيك باستخدام الصلب الطري، لكن المسامير التي ربطت الألواح كانت مصنوعة من الحديد المشغول، وهو أحد أسوأ المواد للتعرض للماء لأنه يتأكسد بسرعة وسهولة.يقول د. باتشكو-رويز: "الحديد المشغول هو على الأرجح أحد أسوأ المواد التي يمكن أن تكون في الماء لأنها تتأكسد بسرعة."منذ عام 1994، تمتلك شركة RMS Titanic Inc الحقوق الحصرية لإنقاذ الحطام، مما يجعلها المنظمة الوحيدة المسموح لها قانونيًا بإزالة الأشياء. تدعي الشركة أنها أزالت "آلاف" القطع من الحطام على مدى تسع رحلات استكشافية.إضافة إلى ذلك، زار الموقع حوالي 250 شخصًا كجزء من عمليات السياحة مثل Ocean Gate والمشاريع الأثرية الأخرى. بينما تهدف العديد من هذه الرحلات إلى دراسة تيتانيك، فإن الزيارات المتكررة إلى الموقع تسهم فقط في تسريع انهيارها النهائي."لسوء الحظ، من المحتمل أن يكون تدخل البشر هو ما يضر بالموقع أكثر"، يضيف د. باتشكو-رويز. "نحن مدمِّرون للغاية في زياراتنا لأننا لا نفهم حقًا هشاشة هذه الأنواع من الحطام."بينما تتحرك الروبوتات أو الغواصات الأخرى حول الحطام، تدفع المياه عبر الهيكل الهش ومع جمع العناصر، يكون الاتصال بالسفينة أمرًا حتميًا.للأسف، يقول الخبراء إن تيتانيك محكوم عليها بالانهيار في وقت ما في المستقبل. يضيف د. باتشكو-رويز: "من الصعب جدًا تحديد متى سيحدث ذلك، لكنه بالتأكيد ليس متينًا كما يبدو."