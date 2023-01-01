فيديو وتحذير ناري لأب الـAI.. وماسك "هذا أذكى رجل بالعالم"

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بعد عام على تركه منصبه في شركة غوغل العملاقة، أطل جيفري هنتون ثانية، مطلقاً تحذيرات صادمة عن الذكاء الاصطناعي.



فقد أكد العالم البريطاني- الكندي المتخصص في علوم الكمبيوتر وعلم النفس المعرفي، خلال مقابلة مع "بي إن إن بلومبيرغ"، أن هناك مخاوف حقيقية من أن يتغلب الذكاء الاصطناعي على البشر. وقال: "أعتقد أن هناك فرصة بنسبة 50% في أن يصبح أكثر ذكاءً منا خلال العشرين عامًا القادمة".



قد يسيطر على البشر!

كما شدد على ضرورة أن يجري المتخصصون والمعنيون بهذا الموضوع بحثاً معمقاً حول إمكانية السيطرة على الذكاء الاصطناعي، الذي بات يتطور بشكل سريع جدا.

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ونبه إلى احتمال أن يسيطر الـ AI على البشر.كما أردف قائلا: "ربما يعتقد البعض أن ما أقوله مجرد خيال علمي، لكنني لا أعتقد ذلك على الإطلاق".إلى ذلك، أكد أنه كلما تقدمت تلك التكنولوجيا وعظم شأنها كلما زاد الخطر بتفوقها على الإنسان.وقد لفتت تك التصريحات انتباه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة إكس، الذي عمد مؤخراً على انتقاد استعانة بعض شركات التكنولوجيا الكبرى بتقنية الذكاء الاصطناعي، ليس أقلها شركة آبل.إذ شارك ماسك أمس السبت فيديو هنتون، واصفا كلماته بالحكيمة.كما وصف الرجل بأنه أحد أكثر الأشخاص ذكاء حول العالم.يذكر أن هينتون البالغ من العمر 76 عاماً، والذي ينظر إليه على نطاق واسع كأب روحي للذكاء الاصطناعي، كان قدم استقالته من غوغل في مايو الماضي (2023)، حيث كان مسؤولاً عن قسم أبحاث الدماغ، محذرا من الأخطار المتزايدة والكبيرة الناجمة عن تطوير تلك التكنولوجيا من قبل العديد من الشركات.ويشهد العالم منذ أشهر تسارعاً متنامياً في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث باتت عدة شركات تتنافس في هذا المجال، وسط مخاوف دولية لاسيما في غياب أي قوانين أو أطر ترعى تلك الأبحاث.https://twitter.com/i/status/1801976488251814048