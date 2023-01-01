فيديو .. هل شوبير سبب أزمة أحمد رفعت؟.. محامي اللاعب يكشف الحقيقة

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صورة الخبر: أحمد شوبير
أحمد شوبير


قال محمد رشوان، محامي اللاعب الراحل أحمد رفعت، إن اللاعب الراحل أحمد رفعت سبق أن سافر خارج مصر؛ بناء على تأكيدات بإنهاء الأوراق الخاصة به من الوحدة العسكرية التابع لها، ولكن هذا لم يحدث.

وأضاف محمد رشوان، محامي اللاعب الراحل أحمد رفعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اللاعب خلال وجوده في الإمارات تلقى اتصالات بوجود مشاكل في أوراقه، وأن عليه العودة، وبالفعل فسخ تعاقده مع نادي الوحدة الإماراتي".

وأوضح أنه كان هناك تناقض بين الورق الذي سافر به إلى الإمارات؛ لأنه معايشة، بينما الهدف الفعلي من السفر كان الاحتراف.

ولفت إلى أن أحمد رفعت وجد قضية محررة ضده بالهروب من التجنيد، والقوات المسلحة لا تعرف أحد، سوى مجند له رقم عسكري، وحال عدم وجوده؛ يتم تحرير جنحة له، لتغيبه عن الخدمة العسكرية.

أحمد شوبير
أكد محمد رشوان، محامي اللاعب الراحل أحمد رفعت، أن هناك تعمد لإثارة الفتنة في موضوع أحمد رفعت، بالزج باسم أحمد شوبير أو نادي طلائع الجيش، مؤكدا أن كل هذا الكلام غير صحيح وكاذب.

المصدر: elbalad

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