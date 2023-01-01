فيديو .. هل سيغادر محمد صلاح ليفربول حقًا؟ شائعات مستمرة حول مستقبل النجم المصري



محمد صلاح محمد صلاح



أكد تيدي شيرينجهام، نجم منتخب إنجلترا السابق، أن وجود 15 لاعبا من الدوري السعودي في أمم أوروبا يعتبر أمرا رائعا للكرة السعودية.



وقال شيرينجهام، خلال مداخلة مع الكابتن مدحت شلبي على قناة “إم بي سي مصر”، أن الفترة الأخيرة هناك توقعات بأن ينتقل النجم المصري محمد صلاح للدوري السعودي.



وأضاف: “لو سألتني عن صلاح منذ أسبوعين لأكدت أنه سينتقل للدوري السعودي، ولكن صلاح أمامه عامان”، مشيرا إلى أنه يتوقع أن ينتقل صلاح من الدوري الإنجليزي.

قد يعجبك أيضا...

وتابع: "صلاح قريب من مغادرة ليفربول إلى السعودية، وهو من ضمن أفضل 5 لاعبين لعبوا بـ ليفربول، وفي حالة انتقاله سيكون هناك إحباط للكثير من لاعبي ليفربول، والجماهير أيضًا".وفي وقت سابق، كشفت الفنانة كندة علوش، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج حلقات خاصة المذاع عبر موقع “يوتيوب”، تفاصيل تلقيها الدعم من لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، وذلك بعد إصابتها بمرض السرطان، ومعاناتها خلال الأشهر الماضية.وروت كندة علوش تفاصيل المكالمات التليفونية التي جرت بينه وبين زوجها الفنان عمرو يوسف، بعدما علم محمد صلاح بمرض كندة عن طريق أصدقاء مشتركين.وقالت كندة علوش إن محمد صلاح عرض على زوجها عمرو يوسف أن يرافقهما إلى لندن لإجراء فحوصات طبية، والتكفل بعلاجها والمساعدة على جميع الأصعدة.وأضافت كندة علوش: “محمد صلاح قال لعمرو أنا سمعت ومهنش عليا وعايز أقول لك إن بيتي موجود، عايزين تيجوا تكشفوا في لندن، أو عايزين تبعتوا لي الورق وأنا آخده عند دكاترة هنا فأنا على استعداد لأي شيء” ، معلقة: “محمد صلاح كلمني مرتين، وقال لي إن لديك عائلة ثانية في لندن، إن شاء الله الأيام القادمة ستتحسن حالتك الصحية”.واختتمت كندة علوش حديثها بأنها سعيدة للغاية بمكالمات محمد صلاح لها وزوجها الفنان عمرو يوسف، معلقة: “أنا مش مصدقة والله العظيم، إيه الحلاوة دي فعلا إنسان حقيقي وبسيط”.