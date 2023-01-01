فيديو .. هل المعتدي على والديه له توبة؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب



خالد الجندي خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يتطاول على والدته بالضرب أو الاعتداء أيا كان ليس له توبة مهما فعل إلا بعد أن تغفر له والدته.

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هل المعتدي على والديه له توبة؟وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس: "فى ست ابنها ضربها كلمتنى وقالت لى إنه ضربها وبتسألنى إنى أدعى له ربنا يهديه، دى هل هناك علاقة ممكن تنشأ بين ولد زي ده وأمه؟".وتابع: "أنا استغربت إيه اللي جوا قلبك يعني إنت جواك إيه اللي ماشي في عروقك إيه ده دم عشان ترفع إيدك على أمك؟، أنا نفسي أفهم إنت إنهي بني آدم، النقطة الثانية قمة الحنان والرحمة من هذه الأم برضه هتلاقي ناس يقول لك معلش ممكن يكون متوتر نفسياً أو عانى نفسياً والكلام ده أنا ماليش دعوة بالكلام".هل يجوز تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور؟أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول:"هل يمكن للزوجة أو لأي شخص آخر بعد وفاة شريكها أو أحد من أقاربها أن يستفيد من قراءة القرآن الكريم؟ هل يمكن للصدقات التي يتم جمعها شهريًا أن تصل لهم؟ هل تعتبر زيارة القبور جزءًا من البر؟".وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى اليوم الخميس: "الصدقات الجارية متنوعة جدًا، وكل شخص يجتهد حسب استطاعته.. هناك من يتبرع بالمال، وهناك من يؤسس وديعة بنكية ويتبرع بريعها للفقراء، وهناك من يشيد بيوتًا للأيتام أو مدارس أو يساهم في بناء مساجد أو بناء أسقف للمنازل أو نظم المياه والكهرباء.. هذه أمور متعددة جدًا ومتنوعة جدًا، وتستحدث باستحداث الزمان".وتابع: "أما بالنسبة لزيارة القبور، فإذا نظرنا إلى حياة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نرى أن السيدة آمنة، أم سيدنا النبي، توفيت أثناء عودتها من عند أخوال النبي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زارها في قبرها بالمدينة المنورة، فالزيارة إلى قبور الأقارب والأحباب بعد وفاتهم تعتبر جزءًا من البر وهي مقبولة دينًا، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الزيارة خاصة في كل يوم سبت لمن فقدوا من الأموات.