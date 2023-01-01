فيديو .. هل الأمراض النفسية وراثية؟ فهم العلاقة المعقدة بين الجينات والبيئة

وشدد قائلًا: «يجب توظيف الإرادة والسيطرة على النفس وأنا أعمل عكس ما يمليه علي عقلي»، مضيفًا: «على سبيل المثال أنا بخيل ولكن الكريم هو من يدخل الجنة فأنا عليّ أن أقوم نفسي فأخرج جنيهًا صدقة ثم خمس جنيهات، فأصبحت معتادًا على هذا الأمر».
أكد الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، أن الأمراضي النفسية لها بعد وراثي وأصل جيني يمكن أن ينتقل من الآباء للأبناء، مضيفًا أن العوامل البيئية تؤثر على سلوكيات الأشخاص وأبنائهم وأن الأبناء يرثون من الآباء ردود الأفعال.
وقال يسري، خلال استضافته مع الإعلامي دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين، ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، «الأمراض في الباطنة عمومًا معظمها لها بعد وراثي وأصل جيني»، مضيفًا أن «الأمراض النفسية هي جزء من أمراض الباطنة، وهي أمراض تصيب الجهاز العصبي المركزي، وتصيب المخ، وبالطبع تسير في الجينات».
وأشار عمرو يسري إلى أن الشق الأصعب هو أن الشخصيات يمكن أن تُورث ذلك السلوك، والسؤال المطروح هو مدى القدرة على إعادة تأهيل الشخصية قبل تفاقم الأمور وحدوث خسائر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!