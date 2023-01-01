فيديو .. ننشر .. مفاجأة في التشكيل الوزاري الجديد وموعد أداء حلف اليمين



مصطفى بكري مصطفى بكري



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن التشكيل الوزاري سيصدر عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء التقى خلال الفترة الماضية ببعض المرشحين للوزارات بشكل سري.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه سيكون هناك مفاجأت في التشكيل الوزاري القادم، مؤكدا أنه محتمل أن يرحل وزراء عن وزارات ذو شأن،



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، سيكون هناك مفاجآت في تغيير وزارات تابعين للمجموعة الإقتصادية، وسيتولوا مناصب أخرى، إضافة إلى أنه سيكون هناك تغييرات في حركة المحافظين ونواب المحافظين.

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وأشار مصطفى بكري إلى أنه نأمل أن تعبر الحكومة الجديدة عن مطالب وطموحات الشعب، مؤكدا أنه يجب أن تتصدى الحكومة لإرتفاعات معدل التضخم.كشفت مصادر عن أن الحكومة بتشكيلها الجديد تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ يكون قد استقر رئيس الوزراء المُكلف من الرئيس قد أنهى مشاوراته وحسم أعضاء حكومته الجديدة التي أشارت بيانات رسمية إلى أنها ستكون مكونة من قامات وطنية وخبرات على قدر تحديات المرحلة.ويتأهب الوسط السياسي وجميع فئات المجتمع لإعلان التشكيل الحكومي الجديد، والذي يأتي في ظرف دقيق وتحديات اقتصادية تُناطح في قسوتها تلك التحديات التي تواجهها مصر على جميع حدودها الاستراتيجية، ما يعزز من ضرورة وحتمية إدراك الوزراء الجديد لطبيعة المرحلة التي تحتاج إلى تعامل بحكمة وتعقل يقدم أولويات الوطن والمواطن على أي شيئ.صاحبت قرارات الرئيس الأخيرة بقبول استقالة الحكومة ـ حكومة تسيير الأعمال الآن ـ والتكليف بتشكيل أخرى جديدة، العديد من التقارير حول انعقاد طارئ لمجلس النواب لمنح الثقة من عدمه لحكومة مدبولي الجديدة، وذلك بالإشارة إلى نصوص دستورية ومواد لائحية تنظم تلك المسألة.المحددات الدستوريةوربط البعض بين جلسة البرلمان الطارئة في 13 أغسطس 2022 التي شهدت الموافقة على التعديل الوزاري الأخير، وبين تشكيل الحكومة الجديدة المنتظر، وهو ربط لا يتوافق مع المحددات الدستورية التي كانت واضحة بشأن ضوابط إقرار تشكيل الحكومة الجديدة، وضوابط منح الثقة والموافقة على التعديل الوزاري.