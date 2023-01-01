فيديو .. موعد التقديم وتوقيت سحب الملف والشروط للكلية الحربية

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن استقبال الكليات تقديم الطلبة مـن حملـة الثانوية العامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلـها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية.2أعلنت وزارة الدفاع في بيان رسمي موعد تقديم الكلية الحربية ، إذ يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت إعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 / 7 / 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 15 / 9 / 2024.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!