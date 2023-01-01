فيديو .. موعد التقديم وتوقيت سحب الملف والشروط للكلية الحربية



الكلية الحربية الكلية الحربية

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن استقبال الكليات تقديم الطلبة مـن حملـة الثانوية العامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلـها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية.

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أعلنت وزارة الدفاع في بيان رسمي موعد تقديم الكلية الحربية ، إذ يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت إعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 / 7 / 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 15 / 9 / 2024.وعن موعد تقديم الكليات العسكرية فسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً ، حيث يكون فتح باب التسجيل على الموقع طبقاً للآتى :- الثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2023م بدءً من يوم 18 / 7 وحتى 11 / 8 / 2024- حملة المؤهلات العليا " المحاربين " بدءً من 18 / 7 وحتى 15 / 9 / 2024لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: