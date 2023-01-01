آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

فيديو .. موعد التقديم وتوقيت سحب الملف والشروط للكلية الحربية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › فيديو .. موعد التقديم وتوقيت سحب الملف والشروط للكلية الحربية

صورة الخبر: الكلية الحربية
الكلية الحربية

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن استقبال الكليات تقديم الطلبة مـن حملـة الثانوية العامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلـها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية.

2
أعلنت وزارة الدفاع في بيان رسمي موعد تقديم الكلية الحربية ، إذ يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت إعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 / 7 / 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 15 / 9 / 2024.


وعن موعد تقديم الكليات العسكرية فسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً ، حيث يكون فتح باب التسجيل على الموقع طبقاً للآتى :

- الثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2023م بدءً من يوم 18 / 7 وحتى 11 / 8 / 2024
- حملة المؤهلات العليا " المحاربين " بدءً من 18 / 7 وحتى 15 / 9 / 2024

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. موعد التقديم وتوقيت سحب الملف والشروط للكلية الحربية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6523

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام