فيديو .. مهيب عبدالهادي يكشف حقيقة انتقال كهربا إلى بيراميدز



كهربا كهربا

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة عن موقف بيراميدز من مهاجم الأهلي تثير الخلاف حول استمراريته في النادي".

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وجاء في التقرير أن الإعلامي مهيب عبد الهادي قال على قناة إم بي سي مصر، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضمن اهتمامات نادي بيراميدز.ولفت إلى أن كهربا من الممكن أن ينتقل لـ بيراميدز مع رمضان صبحي، وأن هذه المعلومات حصل عليها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد خلاف كهربا مع كولر المدير الفني للنادي الأهلي.وأشار إلى أن انتقال كهربا لن يؤثر على النادي الأهلي، وأن اللاعب سيكون فارق مع فريق بيراميدز، وأن محمود كهربا يمتلك مهارات كبيرة ويلعب في أكثر من مركز.وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات أزمة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق لكرة القدم مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن أفشة يشعر بالحزن بكل تأكيد نظرا لما جرى في الأيام الماضية، وأشار إلى أنت هناك جلسة محتملة بين كولر واللاعب.وأضاف "يلا نحكي شويه.. نبدأ منين؟ طب نبدأ بكهربا اللي هيتمرن بكره عادي أه هو زعلان لكن واخد راحة بأمر دكتور الفريق.. طب وأفشة أكيد متضايق جدا لكن غالبا هيلعب في المباريات الجاية، وكمان احتمال بكرة كولر هيقعد معاه"وشهدت الأيام الماضية، توترا، في علاقة الثنائي ببعضهما البعض، بسبب إنزعاج أفشة من قرار المدرب باستبداله في إحدى اللقاءات.